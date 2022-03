Prosinečki je kot nogometaš blestel pri številnih uglednih klubih, kot so Dinamo Zagreb, Crvena zvezda, Real Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla in drugi, v sezoni 2002/03 pa je proti koncu kariere zaigral tudi za zeleno-bele iz Ljubljane.

Nekdanji jugoslovanski in hrvaški reprezentant je po igralski karieri poprijel tudi za trenersko delo, kot glavni trener je vodil Crveno zvezdo, Kayserispor in Denizlispor, bil pa je tudi selektor Azerbajdžana ter Bosne in Hercegovine.

Služba pri Olimpiji bo njegova prva trenerska po letu in pol.

Olimpija je sicer po 28 krogih na tretjem mestu Prve lige Telemach, kjer za vodilnim Mariborom zaostaja za sedem, za drugouvrščenim Koprom pa štiri točke.