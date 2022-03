»Vemo, da ne bo dovolj prostora za vse, ampak skušali bomo izvajati evakuacije, dokler ne bomo spravili ven vseh prebivalcev Mariupolja,« je obljubila Vereščukova v videu na Telegramu. Trije koridorji bodo civiliste vodili iz Berdjanska, Jurjivke in Nikolske do mesta Zaporožje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva ostaja v Mariupolju še okoli 130.000 od 440.000 prebivalcev.

K evakuaciji pa pozivajo tudi v okolici Kijeva, kjer je izbruhnila panika zaradi groženj, da se bodo v sredo tam zvrstili napadi. Župan mesta Borispil Volodimir Borisenko je v luči grožnje, da bo mesto kmalu uničeno, pozval ljudi, naj ga čim prej zapustijo. Moškim bo namreč lažje obvarovati mesto, če odidejo ženske in otroci, je dodal.

Spopadi v Ukrajini se medtem nadaljujejo. Ukrajinske sile so danes sporočile, da jim je znova uspelo prevzeti nadzor nad mestom Makariv, okoli 30 kilometrov od Kijeva, poroča ameriški CNN, ki opozarja, da navedb ni bilo možno preveriti.

Od začetka vojne naj bi po podatkih ukrajinskega obrambnega ministrstva umrlo 15.300 ruskih vojakov, poroča britanski BBC. Rusija je sicer v začetku marca sporočila, da je izgubila skoraj 500 pripadnikov, ZDA pa ocenjujejo, da je v spopadih umrlo okoli 7000 ruskih vojakov.

Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je borcem samooklicane Ljudske republike Doneck uspelo zavzeti še štiri kilometre ozemlja. Uspehe naj bi beležili tudi na območju Luganska, kjer naj bi po navedbah ministrstva med drugim ubili 40 ukrajinskih vojakov.

Medtem naj bi nedaleč od jedrske elektrarne Černobil izbruhnilo več požarov, pa so sporočili iz ukrajinskega parlamenta. Gorela naj bi površina v velikosti več kot dva kvadratna kilometra, so dodali ob navajanju satelitskih posnetkov Evropske vesoljske agencije (Esa).

Pred približno enim mesecem so nadzor nad območjem prevzeli ruski vojaki. Po navedbah ukrajinskega parlamenta je požar izbruhnil »zaradi oborožene agresije Ruske federacije« po obstreljevanju ali pa so ga namerno podtaknili. V bližini nuklearke so v preteklosti sicer že večkrat izbruhnili požari, med drugim pred dvema letoma.