Gledalce bo neverjetno vozilo, ki bruha ogenj in golta avtomobile, presunilo tudi s svojo višino in maso, visoko je namreč za tri nadstropja in tehta kar 34 ton, njegova moč drobljenja pa je kar 5 ton v vsakem od njegovih ostrih krempljev.

Obiskovalci spektakla bodo lahko poleg goltalca avtomobilov občudovali tudi gorečega in spreminjajočega se robota Megasaurusa ter motokrosistične zvezde prostega sloga. V ospredju bodo akrobacije, skoki in spektakularni padci pošastnih tovornjakov, dobri dve uri pred pričetkom šova pa si bo možno neverjetne tehnološke strukture ogledati tudi od blizu.

Celotno postavitev in vozila organizatorji po vropi prevažjo v devetih transportnih kontejnerjih in dveh priklopnih prikolicah, pod zahteven projekt pa se podpisujejo 50-članska mednarodna ekipa, 30 nastopajočih s spremljevalci in okoli 150 lokalnih delavcev. Priprave na dogodek so zelo zapletene, sama postavitev prizorišča šova traja tri dni.

Priprave na dogodek so zelo zapletene, sama postavitev prizorišča šova traja tri dni.