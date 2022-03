Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je spomnila, da so sindikati na vladno stran takoj po stavki, ki je potekala 16. februarja, naslovili svoj predlog za razrešitev stavkovnih zahtev. Vladna stran pa je odgovorila, da nima mandata za približevanje zahtevam sindikatov, med drugim po zvišanju plač in sprejetju standardov in normativov, je dejala.

»Vladna nepripravljenost za dogovor jasno kaže, da politiki ni mar za zaposlene v teh dejavnosti in da bo morala prevzeti odgovornost za posledice,« reprezentativni sindikati navajajo v sporočilu za javnost. Ob tem ocenjujejo, da se vlada namesto s soočanjem s težavami tistih, ki so bili v epidemiji covida-19 še posebej obremenjeni, raje ukvarja s predvolilno kampanjo in blatenjem vsakogar, ki se ji zdi moteč.

Zaostrovanje sindikalnih aktivnosti bo odvisno od vladne strani

Ilešič Čujovičeva je pojasnila, da so predlogi reprezentativnih sindikatov še vedno na pogajalski mizi in da bodo z vlado skušali voditi dialog. Zaostrovanje sindikalnih aktivnosti pa bo odvisno od vladne strani, ki je sindikatom na zadnjih pogajanjih 8. marca posredovala spremenjen predlog. Poudarila je, da predlog ni pomenil nobenega premika k izpolnitvi sindikalnih zahtev. »V zraku je ves čas tudi stavka, ki si je ne želimo, je pa sredstvo, s katerim lahko vsaki oblasti pokažemo, da mislimo resno,« je opomnila.

Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije Aleksander Jus je izrazil ogorčenje nad odnosom vlade in nerazumevanje, zakaj zdravstveno ministrstvo še ni sprejelo standardov in normativov za zaposlene v omenjenih dejavnostih. Po njegovih besedah je bil dokument pripravljen že pred dvema letoma.

Predsednik Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam Vladimir Lazić pa je ministrstvu za zdravje oziroma vladi očital, da želi ustvariti navidezen konflikt med zaposlenimi v zdravstvu in socialnem varstvu. »Naš predlog, ki smo ga poslali, vključuje vse, tudi mlade zdravnike in zobozdravnike," je dejal.

Brez dviga plač ostalo več kot 13.000 zaposlenih

Ilešič Čujovičeva je spomnila še, da je v prvem krogu pogajanj, ki se je zaključil novembra, brez dviga plač ostalo več kot 13.000 zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, še več zaposlenim pa se je plača dvignila za le en plačni razred. Sindikati so takrat namreč pristali na zvišanje plač le nekaterim zaposlenim, ob zagotovilu vlade, da se bodo o dvigu plač spet pričeli pogovarjati 15. januarja, kar se ni zgodilo.

Po njenih besedah so brez dviga plač ostali številni profili zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so bili v času epidemije covida-19 v »prvih bojnih vrstah«.