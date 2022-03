»Levica vstopa v volilno kampanjo bistveno okrepljena in pomlajena. Naših 86 kandidatov, ki kandidirajo v vseh volilnih enotah, prihaja iz vseh družbenih slojev in poklicov, iz akademskega okolja, kulture, prosvete, zdravstva, na listi so mestni svetniki, mladinski delavci, sindikalisti, humanitarci...,« je na današnji novinarski konferenci ob vloitvi kandidatne liste povedala poslanka Levice Nataša Sukič.

Po njenih besedah vstopa Levica v volilni boj z enim samim ciljem - zamenjati sedanjo oblast in povrniti družbi demokracijo, socialno pravičnost in ekološko prihodnost. "Levica je bila vseh osem let v parlamentu dosledna in ni bila nikoli vpletena v afere in korupcijo. Vedno smo se držali obljub in tako bo tudi naprej," je dejala.

»Te volitve bodo prelomne«

Luka Omladič, koordinator okoljske skupine v Levici je povedal, da gre stranka na "te prelomne volitve" z vsem znanjem in izkušnjami, ki si jih v tem času nabrala. "Brezkompromisno se bomo borili ta delavske pravice, boljše plače, delavsko solastništvo, dostopna stanovanja, proti podnebnim spremembam. Branili bomo obstoj demokracije, svobodne in neodvisne medije...Naša družba ima dovolj sredstev, da jih lahko pravično razporedi med vse državljane, ne le med peščico najbolj bogatih," je prepričan Omladič.

Na tokratnih volitvah bo prvič kandidirala tudi antropologinja Svetlana Slapšak. »Za to stranko sem vselej volila in se popolnoma strinjam z njenim programom,« je povedala in pri tem poudarila tudi »etično in neomadeževano zgodovino"« Levice. Slapšakova se »popolnoma strinja« z ocenami, da bodo tokratne volitve zgodovinske. »Odločalo se bo, kakšna bo naša prihodnost in ali se bomo izvlekli iz te kolektivne psihopatologije, ki jo je uspelo doseči tej vladi. Upam, da bodo spremembe temeljite, radikalne in humane. Moramo končati s politiko pogune neenakosti, arbitrarnosti, ukiniti je treba sovražni govor.«

Od punkerjev do šahovskih velemojstrov

Poleg koordinatorja stranke Luke Mesca in vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca bodo so na kandidatni listi tudi vsi ostali poslanci Levice - Nataša Sukič, Miha Kordiš, Primož Siter in Boštjan Koražija. Poleg njih bodo za poslanke in poslance med drugim kandidirali tudi psihologinja in nekdanja poslanka Metka Mencin Čeplak (Grosuplje), namestnica koordinatorja Levice in umetnostna zgodovinarka Asti Vrečko (Ljubljana), podpredsednik zveze borcev za vrednote NOB Bojan Pahor (Sežana), LGBT aktivistka Neža Oder (Slovenj Gradec), družinska zdravnica Jožica Fortuna Tomažič (Črnomelj), nekdanji predsednik združenja ravnateljev Milan Rejc (Radovljica), mladinska delavka in mestna svetnica Levice Ana Černe (Kranj), punk glasbenik in mestni svetnik v Novi Gorici Marko Rusjan (Nova Gorica), mariborski glasbenik Matic Komel – Mlejki (Maribor), direktorica Kosovelovega doma Nina Ukmar (Piran), arheologinja in dolgoletna aktivistka za enakopravnost spolov Tatjana Greif (Maribor), predsednik združenja svetov delavcev Slovenije Vlado Šega (Maribor) in šahovski velemojster Marko Tratar (Trebnje)