Bašića je v ponedeljek ob 6.35 ubil moški, ki je nosil kapuco. Nanj je streljal, ko se je odpravljal na delo, nedaleč od doma. Zadel pa naj bi ga v hrbet.

V mestu z okoli 80.000 prebivalci od ponedeljka patruljirajo policisti in preiskujejo okoliščine umora.

Kolegi umorjenega kriminalista so Bašića za regionalni medij Nezavisne novine opisali kot velikega in odgovornega profesionalca, ki je bil zelo predan svojemu delu. Bašić je na policiji delal več kot 25 let. Šef kriminalistične policije v Prijedoru pa je bil zadnje dve leti.

»Vsako jutro je šel peš v službo, ki je bila od njegovega doma oddaljena deset minut. Domnevamo, da je morilec poznal njegove navade,« so policisti s policijske postaje v Prijedoru povedali za Nezavisne novine.

Umor je zgrozil tudi vodjo Srbov v BiH Milorada Dodika. »Gre za človeka, ki je kakovostno opravljal svoje delo in je bil eden od najboljših in najbolj poštenih policistov,« je povedal za regionalni spletni portal Novine.rs.

»Ta primer je nekaj, kar nas je zgrozilo in užalostilo vse v Republiki srbski. Kaj takega se ne bi smelo zgoditi. Sistem zaščite policistov mora biti na najvišji ravni. Takšnih primerov ne bi smeli dopustiti. Obračunali bomo s kriminalnimi skupinami, « je dodal. Dodik je poudaril še, da je v Republiki Srbski zdaj prva naloga zagotavljanje varnosti, načrtujejo pa tudi nov pravilnik o delu in položaju policistov.

Organizirani kriminal je v Republiki srbski žgoč problem. V začetku februarja je v tem delu BiH potekala tudi velika policijska akcija, v kateri so aretirali več oseb, povezanih s preprodajo mamil in orožja.