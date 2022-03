Zdravniški pregledi v Indoneziji niso pokazali resnejših poškodb, a dirkaču iz previdnosti niso dovolili nastopiti. Ob vrnitvi v Barcelono pa so se pri Špancu spet pojavile težave z dvojim vidom oziroma diplopijo.

Zaradi tega je šel na nujen zdravniški pregled, na katerem so potrdili, da pri padcu ni prišlo do drugih poškodb, so pa potrdili novo epizodo dvojnega vida, kar se je pri Marquezu pojavilo že novembra lani.

Za zdaj še ni znano, koliko časa bo Marquez odsoten. Tretja dirka svetovnega prvenstva pa motociklistično karavano čaka 3. aprila v Argentini.