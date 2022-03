Azijski okusi so res fenomenalni! Sveži okusi, veliko zelenjave, ki jo uporabljajo v svojih jedeh in enostavnost priprave. Ko doma nimate veliko sveže zelenjave, morda vas v hladilniku čaka kakšno korenje in čebula, v zamrzovalniku (ali pa v shrambi v konzervi!) pa morda nekaj graha in gobic, je čas, da pripravite tole poslastico. Ne le, da jo lahko pripravite z minimalno svežimi sestavinami, še pripravi se zelo hitro. In še fantastičnega okusa je!

Recept pripravite v štirih korakih:

- namočite rezance: če uporabljate riževe jih le namočite v vrelo vodo, oziroma vendarle preverite na embalaži, kako pripravite izbrane

- pripravite omako: skupaj zmešate sojino omako, vino, jušno osnovo

- popečete zelenjavo: popečete zelenjavo s curry mešanico začimb

- vse zgoraj navedeno združite v pravo malo poslastico

Vsi tile štirje koraki vam bodo vzeli slabih 15 minut!

Za pripravo lahko izberete katere koli riževe rezance in zelenjavo, ki vam je všeč in jo imate na razpolago. Najpomembnejša lekcija, ki jo morate nujno odnesti od tega recepta, je način priprave rezancev, da se ne sprimejo in da jed ni ena velika pocasta kepa hrane. Da je ta jed tako dobra, je namreč pomembno, da je sočna. In da riževi rezanci ne popijejo vse omake. Trik je v tem, da kuhane (oziroma namočene, odvisno od vrste) rezance nujno splaknite pod mrzlo vodo, da se nehajo kuhati in s tem nehajo vpijati tekočino. Ko riževe rezance namreč dodate k pravkar popečeni zelenjavi in jih prelijete z omako, ti ne vpijajo več tekočine, ampak se omaka njih le lepo oprime. Ne skrbite, medtem, ko jih mešamo s toplo zelenjavo, se spet segrejejo. Končni korak priprave te jedi je torej umešanje hladnih riževih rezancev v pečeno zelenjavo z omako in kuhanje vsega skupaj še kakšno minuto ali dve. Pomembno je seveda tudi, da imamo dovolj omake.

Najprej pa še nekaj odličnih azijskih jedi:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za sojino omako:

2 dl zelenjavne jušne osnove (ali vode in 1/4 zelenjavne kocke)

4 žlice sojine omake

3 žlice belega vina

1/2 žličke (rjavega) sladkorja

1/2 majhnega česnovega stroka

1 košček svežega ingverja

Ostale sestavine:

125 g riževih rezancev (jaz sem uporabila vermicelli rezance)

1 žlica (sezamovega) olja

100 g gob

100 g graha

1 korenje

1 paprika (lahko pol rdeče in pol oranžne oziroma po želji)

1 košček (rdeče) čebule (ali 1 mlada čebulica)

1 žlička curry mešanice

peteršilj ali koriander za okras

čili po okusu za okras (neobvezno)

PRIPRAVA

Papriko, korenje in čebulo narežite na tanke ozke rezinice, gobe pa prav tako na rezinice.

V manjšo skodelico naribajte česen in ingver, dodajte sojino omako, vino, sladkor in zelenjavno jušno osnovo in vse skupaj dobro premešajte.

Riževe špagete pripravite po navodilih na embalaži. Rezance nato dobro splaknite pod mrzlo vodo in dobro odcedite. Tako ob združitvi z omako ne posrkajo vse tekočine, ampak se le segrejejo, omaka pa se nanje lepo oprime.

V večji ponvi ali voku segrejte sezamovo olje, potem pa nanj stresite gobe. Pražite toliko časa, da izpari večina vode, ki jih gobe spustijo. Dodajte paprike, korenje in čebulo, potresite s curryjem in pražite, da se zelenjava zmehča – približno 5 minut, vmes večkrat premešajte. Nato dodajte grah in 2 žlici sojine omake in kuhajte še dve minuti.

V ponev nato prenesite odcejene riževe rezance in preostalo sojino omako in dobro premešajte ter med mešanjem kuhajte še par minut, da se rezanci segrejejo, omaka pa razporedi po vseh sestavinah. Jed mora biti zelo sočna.

Jed takoj servirajte, okrasite s sesekljanim peteršiljem in takoj postrezite. Po želji potresite še s čilijevimi kosmiči.