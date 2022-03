Hrvaška vlada je minuli četrtek sprejela odlok, po katerem distributerjem do konca leta ni treba dodajati biogoriva v dizelsko in bencinsko gorivo oziroma jih je oprostila plačevanja pristojbine, če ga ne dodajajo.

Vlada je pred dvema tednoma začasno znižala tudi trošarine na dizelsko in bencinsko gorivo. Ta znaša 0,20 kune (0,03 evra) na liter dizla in 0,40 kune (0,05 evra) na liter bencina. Obenem je zamrznila tudi trgovsko maržo, in sicer na 0,75 kune (0,10 evra) na liter goriva.

Bencin je do ponedeljka do polnoči stal 13 kun (1,72 evra) in se je tako pocenil za 1,16 kune (0,16 evra). Dizel je stal 13,91 kune (1,84 evra) in se je pocenil za 1,89 kune (0,25 evra).

Premium dizelsko gorivo je minuli torek ponekod preseglo celo ceno 15 kun oziroma dva evra na liter, danes pa stane 13,12 kune (1,73 evra).