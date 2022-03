V nasilnem incidentu v mestu Malmö na jugu Švedske sta bili ubiti zaposleni na srednji šoli Latinskola, po navedbah policije stari med 50 in 60 let. Osemnajstletni dijak naj bi se nanju spravil z nožem in sekiro, po krvavem dejanju pa sam poklical policijo, priznal, kaj je storil, povedal, kje je in se mirno predal. Po prvih informacijah je dijak ženski ubil sam, motiv napada pa ni znan.

Vse več takih napadov

Okoli 50 dijakov in profesorjev se je na šoli popoldan zbralo, ker so pripravljali muzikal. Že kakšnih petnajst minut kasneje so po klicu na pomoč na kraj prispela policijska in reševalna vozila. Takrat še hudo ranjeni ženski so prepeljali v bolnišnico, kjer sta umrli. Policija je temeljito pregledala vse prostore in ugotovila, da nevarnosti ni več. Drugih potencialnih osumljencev niso našli, učiteljem in dijakom pa so v vmesnem času odredili, naj se zaklenejo v učilnice. Tam so ostali več ur. »To je naravnost grozljivo,« je za lokalni časnik krvav napad komentiral ravnatelj šole Fredrik Hemmensjo. »Čaka nas še ogromno dela, da bi prišli do dna temu napadu in kaj je fanta gnalo vanj,« pa je pojasnila vodja preiskave Asa Nilsson.

V zadnjih letih na Švedskem beležijo vse več tovrstnih napadov. Januarja je na šoli v kraju Kristianstad prav tako na jugu države 16-letnik ranil sošolca in učiteljico, avgusta lani pa je v Esloyu dijak napadel profesorico. Ali obstaja povezava med temi incidenti, še ni znano. Eden hujših napadov se je odvil oktobra 2015, ko so bili na šoli v kraju Trollhattan na zahodu države ubiti trije ljudje. Pod streli policije je takrat umrl tudi napadalec. Tuji mediji še poročajo, da se na Švedskem nevarno krepi vse hujše nasilje kriminalnih tolp, ki je že večkrat vodilo v strelske obračune in eksplozije.