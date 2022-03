Colorado, ki je pri 95 točkah, je do zmage prišel po 52 sekundah podaljška, ko je zadel Nathan McKinnon. Sicer pa je Mikko Rantanen za zmagovalce dosegel dva gola in je s 75 točkami deseti strelec lige. Prvi pa je Connor McDavid prav iz Edmontona, ki je pri 91 točkah, tokrat je prispeval podajo, tako kot njegov soigralec in s 87 točkami drugi strelec lige Leon Draisaitl.

Podoben razplet tekme je bil v Montrealu, kjer so se veselili igralci Bostona. Brad Marchand je za zmago zadel po 34 sekundah podaljška, sicer pa je isti igralec prispeval tudi prvi gol na tekmi.

Bolj zanesljiva je bila tokrat Minnesota, ki je ugnala Vegas, potem ko je enkrat zadela v prvi ter dvakrat v zadnji tretjini, zadnji gol je dosegla v prazno mrežo sedem sekund pred koncem.

Največ golov je padlo na tekmi med Anaheimom in Nashvillom, veselila pa se je četrta ekipa zahodne konference, pri kateri je Filip Forsberg dosegel dva gola in temu dodal še tri podaje. Z dvema goloma in podajo pa se je izkazal tudi Matt Duchene.

Forsberg je dosegel svoj 35. gol sezone, s čimer je postavil rekord franšize, ki ga je pred tem imel Viktor Arvidsson, zdaj soigralec Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings.

Slednje, šeste v zahodni konferenci, naslednja tekma čaka v noči na sredo - prav proti Nashvillu.