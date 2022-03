Obenem je sicer zatrdil, da se mora Rusija, če bi se za ta korak dejansko odločila, pripraviti na oster odziv Zahoda, a več podrobnosti o tem, kako še bi lahko zaveznice kaznovale Rusijo, ni navedel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je spomnil na nedavne trditve Kremlja, da naj bi ZDA v Evropi, konkretno tudi v Ukrajini, razvijale kemično in biološko orožje. »To preprosto ni res. Zagotavljam vam,« je dejal na srečanju ameriških poslovnih voditeljev v Washingtonu in dodal, da je - tudi glede na ravnanje Kremlja v preteklosti - to znak, da Rusi sami razmišljajo o uporabi tega orožja.

S tem je ponovil opozorila, ki so tako iz Bele hiše kot tudi iz drugih zahodnih prestolnic že prišla ta mesec, potem ko so ruski predstavniki Ukrajini očitali, da skuša v naglici skriti dokaze o domnevnem ameriškem programu kemičnega orožja na svojih tleh.

»Zdaj ko je Rusija izrekla te lažne trditve (...) bi morali biti vsi pozorni na možnost, da lahko Rusija uporabi kemično ali biološko orožje v Ukrajini ali da ustvari lažno pretvezo za njegovo uporabo,« je med drugim tvitnila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Biden je sicer na ponedeljkovem srečanju še povedal, da je Putina že na njunem srečanju lani v Ženevi posvaril, da se bodo ZDA odločno odzvale na morebitne kibernetske napade Rusije na svojo kritično infrastrukturo.

Pred tem je ameriški predsednik v ponedeljek objavil izjavo, v kateri je ameriška podjetja opozoril, da imajo obveščevalne podatke o naraščajoči ruski kibernetski grožnji, in jih pozval, naj »nemudoma« pripravijo oziroma okrepijo svojo obrambo.

Zelenski znova povabil Putina na pogovore

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozno v ponedeljek ponovil svoje vabilo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu na neposredne pogovore. Omenil je tudi možnost pogovora o statusu okupiranih območij, o čemer pa bi Ukrajinci nato odločali na referendumu.

Zelenski je lokalnim medijem izrazil pripravljenost na pogovore s Putinom v kakršnemkoli formatu. Govorila bi lahko tudi o statusu okupiranega polotoka Krim in separatističnih območij v Donbasu, je dodal. »Na prvem srečanju z ruskim predsednikom sem pripravljen govoriti o tem,« je povedal.

Sicer je prepričan, da s Putinom ne bi rešila vseh izzivov že na prvem srečanju. »Ampak je možnost, da bi lahko vsaj delno ustavila vojno,« je pojasnil.

Opozoril je, da bi kakršenkoli mirovni dogovor, v katerega bi bile vključene zgodovinske spremembe, nato dali v odločanje ljudem na referendumu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skoraj mesec dni po začetku ruske invazije na Ukrajino se sicer spopadi nadaljujejo, vendar ruske sile ne dosegajo večjega napredka.

Ponoven poskus atentata na Zelenskega

Po navedbah ukrajinske vojske je Rusija predvsem okrepila svojo prisotnost v zraku. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je v dnevnem poročilu sporočilo, da imajo Rusi na voljo le še za največ tri dni zalog orožja in hrane. Poleg tega naj bi ukrajinskim silam uspelo uničiti šest letalnikov, helikopterja in letalo. V enem od manjših mest na območju Sumija naj bi okoli 300 ruskih vojakov končalo sovražnosti in zapustilo območje, poroča britanski BBC, ki opozarja, da teh navedb niso mogli neodvisno preveriti.

Tudi Zelenski je opozoril na upočasnitev napredovanja ruskih sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ruske vojake je obenem označil za turiste s tanki in sužnje propagande, ki je spremenila njihovo zavest. Ukrajince je pozval, naj vztrajajo in se še naprej upirajo. »Nikoli še niso videli na tisoče ljudi, ki se jih ne bojijo,« je dejal o protestnem shodu civilistov v okupiranem Hersonu, ki so ga ruske sile v ponedeljek krvavo zatrle.

Medtem naj bi ruska tajna služba znova poskusila izvesti atentat na Zelenskega ob podpori ruskih saboterjev, so sporočili iz ukrajinske obveščevalne agencije. V torek jim je uspelo aretirati skupino na mejnem območju med Ukrajino, Slovaško in Madžarsko, je poročala ukrajinska tiskovna agencija Unian.