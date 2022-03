Obožuje Slovenijo in obžaluje Sarajevo

V zadnjih dveh desetletjih in pol smo se v tiskovnih središčih po vsem svetu srečevali z Mario Roso Quario, nekdanjo vrhunsko alpsko smučarko, v zadnjih desetletjih pa novinarko in mamo zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala Federice Brignone. V Kranjski Gori nas je presenetila, ko nas je seznanila, da sta tekmi za 61. Pokal Vitranc njeni zadnji v 37-letni profesionalni novinarski karieri, v kateri je delala za milanski dnevnik Il Giornale, deset let za mesečni magazin Rivista sci, tega je leta 1999 zamenjala z vodilnim italijanskim magazinom za alpsko smučanje Sciare, od leta 2000 pa tudi za marketinško agencijo Mediapartner, današnjim Infrontom. Šestdesetletna Italijanka, ki živi v dolini Aoste, je tekmovala na dvojih olimpijskih igrah (leta 1980 v Lake Placidu in leta 1984 v Sarajevu), vse odtlej pa z njih poročala do letošnjih iger v Pekingu, na katerih si v času, v katerem živimo, ni želela biti več del novinarske karavane. Bila pa je najsrečnejša, ko je njena hči na Kitajskem osvojila dve olimpijski kolajni, srebrno veleslalomsko in bronasto v alpski kombinaciji. »Seveda je za mamo najlepše, ko je otrok uspešen. Čeprav v Pekingu nisem bila, sem se ponoči zbujala in spremljala vse nastope alpskih smučarjev ter imela ogromno dela,« je v pogovoru za Dnevnik v Kranjski Gori ponosno povedala Maria Rosa Quario.