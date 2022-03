Velikanagrada Velike Britanije (dirkališče Matterley Basin), Lombardije (Mantova) in Argentine (Villa La Angostura) – to so bile uvodne tri dirke v letošnji sezoni za svetovno prvenstvo, na vseh treh pa je zmagal Gajser. Slovenski šampion je zbral že 141 točk od možnih 150, kar je njegov najboljši dosežek po treh preizkušnjah od leta 2016, ko je začel voziti v razredu MXGP. Pred tem sta bila najboljša uvodna dela sezone v letih 2020 (126 točk) in 2019 (125), najslabši pa leta 2018, ko je mladenič iz Pečk pri Makolah osvojil zgolj 48 točk.

Poleg treh letošnjih zmag na dirkah za VN je dosegel tudi tri zmage v posamičnih vožnjah od možnih šestih. Prvič mu je takšen dosežek uspel že v prvi sezoni v MXGP, ko je postal tudi svetovni prvak, in v zadnjih dveh sezonah, ko je v skupnem seštevku na koncu osvojil prvo (2020) oziroma tretje mesto (2021). Dosežki voznika honde s startno številko 243 so v tej sezoni še toliko večji ob dejstvu, da je na preostalih treh posamičnih vožnjah trikrat osvojil drugo mesto, kar pomeni, da na skupno šestih vožnjah nikoli ni bil slabši kot drugi.

Nedeljska dirka v bližini mesta Villa La Angostura v osrčju patagonskega gozda in pod idiličnim vznožjem Andov se za Gajserja ni začela najbolje, saj je bil v kvalifikacijah šele sedmi, potem ko je moral voziti brez zadnje zavore, ki se je pokvarila. Toda v nadaljevanju je trikratni svetovni prvak v razredu MXGP (2016, 2019, 2020) znova potrdil svoje mojstrstvo: v prvi vožnji je bil drugi za Francozom Maximom Renauxom (Yamaha), v drugi pa je bil vrstni red obraten. Oba sta na koncu zbrala po 47 točk, skupna zmaga za VN Argentine pa je pripadla Slovencu, ki je bil boljši v finalni vožnji.

Haložan je na 1670 metrov dolgi progi Patagonia Race Track, ob kateri je bilo skoraj 40.000 gledalcev, slavil že tretjič (pred tem v letih 2016 in 2017), v skupnem seštevku za letošnje svetovno prvenstvo pa ima 17 točk prednosti pred drugouvrščenim Renauxom in 23 pred tretjeuvrščenim Špancem Jorgejem Pradom. »Celoten konec tedna sem na lepi in zabavni progi zelo užival v dirkanju, čeprav sem imel v kvalifikacijah kar nekaj nepričakovanih težav. A sem dobro pripravljen, tako telesno kot duševno, moja honda CRF405R pa je super. Prve vožnje nisem dobro začel in zato v nadaljevanju na stezi ni bilo lahko prehitevati, a sem se prebil do drugega mesta. V drugo sem startal precej bolje in kljub manjši napaki v prvem zavoju, ki sem ga odpeljal preširoko, pobegnil tekmecem ter zlahka nadzoroval potek dirke,« je pojasnil Tim Gajser, ki ima zdaj skupno že 36 zmag na dirkah za VN – kar 31 v razredu MXGP in pet v MX2.

Petindvajsetletnemu Gajserju gre na roko tudi dejstvo, da na uvodnih treh dirkah zaradi poškodb nista nastopila njegova glavna tekmeca iz minule sezone Nizozemec Jeffrey Herlings (aktualni svetovni prvak) in Francoz Romain Febvre (aktualni svetovni podprvak). Haložan, ki je že 76-krat stal na zmagovalnih stopničkah v razredu MXGP (31 prvih mest, 32 drugih in 13 tretjih mest), bo imel po dirki v Argetini – to je bila prva neevropska preizkušnja po septembru 2019 na Kitajskem in pandemiji koronavirusa – naslednjo priložnost za nadaljevanje sanjskega niza že 3. aprila, ko bo četrto dirko sezone za svetovno prvenstvo gostila Agueda na Portugalskem, kjer naj bi prvič v letošnji sezoni nastopila tudi Herlings in Febvre. x