Dvorana Tivoli v nedeljo sicer ni bila nabito polna, na tekmi je bilo okrog 3500 gledalcev, je pa vse od simbolnega prvega sodniškega meta, ki ga je izvedel Sani Bečirović, športni direktor košarkarjev Cedevite Olimpije, prevladovalo pozitivno razpoloženje. Takšno, kakršnega v letošnji sezoni varovanci Mitje Šivica še niso doživeli.

»Navijači so bili fantastični. Vso tekmo smo čutili njihovo energijo, za take trenutke treniramo in živimo. Ne glede na razplet bi to v srcu in glavi nosili do konca življenja,« je bil nad pomočjo s tribun, ki je trajala vseh 79 minut, navdušen Mitja Šivic, trener ljubljanske ekipe. Lahko je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki so v prvih petih tekmah prejeli 27 golov, na šesti le dva. Tudi po zaslugi razpoloženega Žana Usa, ki je ubranil 31 strelov na svoja vrata. »Tudi po zaostanku z 1:3 v zmagah smo verjeli v preobrat. Za vratarja vsekakor ni najboljše, če prejema veliko zadetkov, v šesti tekmi pa je bilo prvič v tej seriji končnice nekoliko drugače. Odločila je večja disciplina in pa, kot je na takih tekmah običajno, malenkosti. Lahko pričakujemo, da bo tudi sedma tekma zelo napeta. Na obeh straneh je že čutiti utrujenost, vendar bomo iz sebe iztisnili še zadnje atome moči, da bi se po njej lahko veselili,« se uvrstitve v polfinale končnice nadeja vratar zeleno-belih.

V izenačeni šesti tekmi so domači hokejisti po zadetkih Roka Kapla in Tadeja Čimžarja v prvi tretjini, ki so jo odigrali vrhunsko, vodili z 2:0. Razmerje strelov proti vratom je bilo močno na strani domače ekipe, ki je bila nato v drugi in tretji tretjini v nekoliko podrejenem položaju. Na 1:2 je znižal Kevin Moderer na začetku druge tretjine, šest minut pred koncem rednega dela tekme je izenačil Scott Kosmachuk. V podaljšku sta imeli obe ekipi po nekaj zrelih priložnosti, toda 1:58 sekund pred iztekom dvajsetminutnega podaljška se je z modre črte za strel odločil Aljoša Crnovič. Na poti do gostujočih vrat je Blaž Tomaževič spretno podstavil palico in presenetil nemočnega Tomija Karhunena, ki je pred tem ubranil 32 strelov na svoja vrata. Glavna sodnika sta zaradi domnevnega igranja z visoko palico zadetek naprej razveljavila, po več kot petminutnem ogledu posnetka sta ga vendarle priznala.

»Že malo pred to akcijo sem opazil, da bi se dalo spremeniti smer ploščka v gneči, kajti v podaljšku je težko zadeti iz uigrane akcije na prazno mrežo. Zagotovo je bil to moj najpomembnejši zadetek v dresu Olimpije. Nekaj živčnosti ob čakanju na sodniško odločitev je bilo, ne pa prav veliko, kajti če gol ne bi veljal, bi nadaljevali svojo igro,« je razplet tekme komentiral Blaž Tomaževič, ki je v lanski sezoni v odločilni peti tekmi finala končnice državnega prvenstva prav tako dosegel zadetek v podaljšku. Le da takrat v jeseniškem dresu. »Na sedmi tekmi bomo morali svojo igro graditi na prvi tretjini nedeljske tekme. Zavedamo se, da nas čaka polna dvorana, toda ko igramo svojo igro, smo boljši. V končnici zmaguje obramba, zato bomo morali biti še enkrat disciplinirani, vratar Us pa v pravi formi,« pot do polfinala končnice vidi napadalec Olimpije.

Sedma tekma bo potrebna tudi med Dunajem in celovškim KAC, ki se je prav tako vrnil po zaostanku z 1:3 v zmagah. Če bi Ljubljančani dobili nocojšnjo tekmo v Beljaku, bi bil njihov tekmec v polfinalu končnice ali Salzburg, če bo sedmo tekmo dobil Dunaj, ali Fehervar, če bodo boljši Celovčani. S Fehervarjem pa bi se v vsakem primeru v polfinalu pomeril Beljak.

Nocoj pomembna tekma čaka še jeseniške hokejiste, ki so v soboto v tretji četrtfinalni tekmi končnice alpske lige doma izgubili z Gardeno z 1:5. Ker so prvi dve tekmi dobile Jesenice, bodo uvrstitev v polfinale nocoj iskali v Gardeni. Tekma se bo začela ob 20.30.