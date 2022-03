Po besedah ljudi iz kluba se je zdelo neverjetno, a po nogometni logiki povsem utemeljeno. Hrvaški trener Dino Skender je še drugič v karieri dobil nogo pri Olimpiji. V prvem mandatu je med 19. junijem 2020 in 8. januarjem 2021 zapravil naslov državnega prvaka, ko ga je v odločilni tekmi v zadnjem krogu ugnalo Celje, tudi v drugem pa je v zmajevem gnezdu pustil izredno bled vtis. Ljubljančani so igrali neatraktiven nogomet s kopico napak, Skender pa je sprejemal vprašljive odločitve pri sestavi začetnih enajsteric in menjavah. Vse skupaj je puščalo posledice pri rezultatih in pripeljalo tako daleč, da je osem krogov pred koncem letošnje sezone močno ogroženo tretje mesto, ki še kot zadnje pelje v kvalifikacije za evropska tekmovanja. To je bil pri vodstvu kluba dovolj glasen alarm, da je potegnilo potezo, ki je pri navijačih požela odobravanje, in Skenderju pokazalo vrata. Njegov naslednik naj bi bil znan v prihodnjih dneh, vse glasneje pa se govori, da bo to Robert Prosinečki.

Skenderja podili tudi green dragonsi

Ko je Dino Skender 8. januarja 2021 prvič zapustil Olimpijo, si bržkone nihče ni mislil, da bo v prihodnosti še kdaj vodil Ljubljančane. A razpletlo se je drugače. Nova lastniška garnitura z nemškim lastnikom Adamom Deliusom na čelu je 38-letnega v Osijeku rojenega hrvaškega trenerja videla kot dolgoročno rešitev, pa čeprav je šlo s tem proti volji navijačev. »Pod vodstvom nekdanjega predsednika Milana Mandarića so bile menjave trenerjev pogoste. Zdaj bomo ta trend obrnili. Dina Skenderja vidimo kot dolgoročno rešitev in nekoga, ki bo počasi gradil uspešno zgodbo,« je športni direktor Mladen Rudonja zagotavljal na januarski novinarski konferenci, nato pa v ekskluzivnem intervjuju za naš časopis znova zatrdil, da ima Skender vso podporo vodstva kluba. »V zadnjih petih letih se je zvrstilo ogromno dobrih trenerjev, tako rekoč nihče pa ni dobil prave priložnosti, ker pri svojem delu ni imel dovolj časa, da bi pokazal, kar zna. Vsi trenerji so bili dobri, nekateri tudi zelo dobri. In takšen trener je tudi Dino Skender,« je med drugim povedal Rudonja.

Skender, ki je poleg Olimpije v trenerski karieri kratek čas vodil le še Osijek, je spomladanski del sezone začel obetavno. Z domačima zmagama na prestavljeni tekmi z Muro in Mariborom je prišel do želenega, a so mnogi opozarjali, da je to le pesek v oči. Ljubljančani so namreč do obeh uspehov prišli z zvrhano mero sreče, saj so Muro premagali z avtogolom, Maribor pa z enajstmetrovko. Tudi v nadaljevanju zmaji niso blesteli, močno pa padli v zadnjem obdobju, ko so klonili proti Muri in Celju ter remizirali z Domžalami. Na zadnji tekmi, kjer so Stožice znova bolj ko ne samevale, so svoje povedali tudi najzvestejši navijači skupine Green Dragons, ki so Skenderja ves čas pozivali k odhodu. Po vnovični bledi predstavi so šle stvari celo tako daleč, da so predstavniki Green Dragons prišli do slačilnic in izrazili podporo igralcem ter ponovili željo po odhodu glavnega trenerja.

Ta je na novinarski konferenci zavzel obrambni položaj. Med drugim je dejal, da imajo navijači pravico izraziti svoje mnenje, a da ga to bolj kot ne ne zanima. Predvsem pa so njegove besede na podlagi tistih vodilnih dale misliti, da je trdno zasidran na Olimpijinem trenerskem stolčku. »Nikamor ne grem. Pri Olimpiji smo šele začeli novo zgodbo, nov projekt. Potreben je čas, stvari se ne dajo narediti čez noč,« je med drugim povedal Dino Skender. A dobri dve uri zatem je bil že nekdanji trener Olimpije.

Prosinečki z Olimpijo že pokalni prvak

»Ime novega trenerja bomo javnosti sporočili v kratkem,« so pri Olimpiji zapisali na koncu sporočila za javnost o dohodu Skenderja, ob tem pa je hitro postalo jasno, da naj bi vodstvo že imelo glavnega kandidata za njegovega naslednika. To je nihče drug kot legendarni Robert Prosinčeki, ki je v sezoni 2002/03 nosil dres Olimpije in z njo osvojil slovenski pokal. V trenerski karieri je vodil Crveno zvezdo, dvakrat Kayserispor, reprezentanci Azerbajdžana in BiH ter nazadnje Denizlispor. Prosinečkega so s klopjo Olimpije v preteklosti že večkrat povezovali, a do realizacije ni nikoli prišlo. Ali bo tokrat vendarle, bo znano v kratkem.