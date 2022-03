V 26. dnevu vojne so Ukrajinci zavrnili ruski ultimat, naj se v zameno za odprtje humanitarnega koridorja za 300.000 prebivalcev ruski vojski preda že skoraj povsem porušeni pristaniški Mariupolj ob Črnem morju. Za to mesto bi lahko rekli, da je ob več tisoč mrtvih prebivalcih, strahovitem uničenju in srditi ukrajinski obrambi postalo simbol vojne. Še v soboto je ruska vojska trdila, da je v njem zlomila ukrajinski odpor, kar se je izkazalo za prenagljeno oziroma lažno zmagoslavje. Ukrajinci Rusijo obtožujejo, da je iz Mariupolja v svoja taborišča deportirala več tisoč prebivalcev. Ruske oblasti pa trdijo, da so rešile »60.000 prebivalcev« tega mesta, ki zdaj v Rusiji »razkrivajo ukrajinske zločine v Mariupolju«.

Slovenski diplomati v Ukrajino

Ruska letala so včeraj raketirala nakupovalno središče v Kijevu in bližnje stavbe. Po ukrajinskih navedbah je bilo ubitih najmanj osem ljudi. Kot kažejo posnetki iz Kijeva, je nakupovalni center povsem uničen, poškodovanih je več stanovanjskih blokov, dve šoli in vrtec. Ruska vojska trdi, da je tako uničila skladišče streliva. Sicer naj bi v ukrajinsko prestolnico kmalu prišli slovenski diplomati z odpravnikom poslov na čelu, ki bo vodil predstavništvo. Kdo to bo, včeraj iz varnostnih razlogov še ni bilo javno znano, po navedbah zunanjega ministrstva (MZZ) pa bodo vsi v ekipi v Ukrajino odšli prostovoljno. V Kijevu sta trenutno le diplomatska predstavnika Poljske in Vatikana, osem držav jih ima v Lvivu na vzhodu države, po navedbah MZZ.

Prvič je Rusija napadla tudi stanovanjska naselja v predmestju Odese, največjega ukrajinskega pristaniškega mesta, ki leži na zahodni obali Črnega morja. Smrtnih žrtev ni bilo. V noči na ponedeljek je ruska vojska po lastnih navedbah zadela skupno 44 vojaških ciljev, tudi center za urjenje ukrajinske vojske v mestu Rivne na zahodu države.

Ne Kijeva ne Harkiva, drugega največjega ukrajinskega mesta, pa ruski vojski doslej ni uspelo obkoliti. Po ocenah zahodnih obveščevalcev, ki jih posreduje dnevnik Washington Post, je bilo ubitih več kot 7000 ruskih vojakov (kar je sicer precej nižja ocena od ukrajinske), ranjenih pa okrog 20.000. Tudi zaradi teh hudih izgub je morala ruske vojske nizka in kljub številčni premoči že vsaj deset dni ni sposobna za večji uspeh na bojišču. A tudi ukrajinska vojska je prešibka, da bi lahko ponovno zavzela ozemlje, ki ga je ruska vojska osvojila v prvih dveh tednih vojne.

Težko energetsko vprašanje

»Prosim, ne sponzorirajte ruskega vojaškega stroja,« se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v videu včeraj obrnil na Nemčijo. Pozval jo je torej, naj neha kupovati zemeljski plin, nafto in premog od Rusije. Za te energente Nemčija na dan nakazuje Rusiji 200 milijonov evrov, kar je menda petina dnevnih stroškov ruske vojske za ukrajinsko vojno.

Tudi o tem vprašanju so se v Bruslju včeraj posvetovali zunanji in obrambni ministri EU. Pogovarjali so se torej o možnosti popolne prekinitve trgovine z Rusijo, tudi na področju energentov, čemur nasprotuje več držav, zlasti Italija, ki je od vseh članic EU najbolj odvisna od ruskega zemeljskega plina, pa tudi Nemčija. Obrambni in zunanji ministri pa so potrdili strateški kompas, v okviru katerega bodo vzpostavili tudi sistem za hitri odziv na krize z do 5000 vojaki do sredine desetletja. Strateški kompas, ki predstavlja načrt obrambnega razvoja EU, bodo v prihodnjih dneh na vrhu EU potrdili voditelji držav članic.