Včeraj je na jugozahodu Kitajske strmoglavilo letalo kitajskega prevoznika China Eastern Airlines s 132 ljudmi na krovu. Letalo boeing 737-800 je bilo na poti iz Kunminga na jugozahodu države v 1300 kilometrov oddaljeni Guangzhou na jugu. Strmoglavilo je na podeželskem območju blizu mesta Wuzhou v regiji Guangxi. Kaže, da je po trku območje zajel požar. Na kraj so takoj poslali reševalne ekipe; predstavnik reševalcev je izjavil, da je letalo popolnoma razpadlo. Enako so povedali domačini, ki so slišali eksplozijo. Uradnih podatkov o žrtvah ni, po poročanju medijev je malo možnosti, da bi nesrečo kdo preživel. Letalska družba je sporočila, da globoko obžaluje izgubo potnikov in posadke, ni pa navedla števila umrlih.

Letalo je iz Kunminga vzletelo nekaj pred 13. uro po lokalnem času (ob 6. uri po srednjeevropskem). V Guangzhouu na južni obali naj bi pristalo ob 15.05. Letelo naj bi brez posebnosti, dokler ni ob 14.20 nenadoma začelo izgubljati višine. V nekaj minutah se je z okoli 8800 metrov višine spustilo na manj kot tisoč metrov ter izginilo z radarja. Z veliko hitrostjo naj bi padlo skoraj navpično proti tlom. »Običajno letalo v tej fazi leta upravlja avtopilot. Zelo težko je razumeti, kaj se je zgodilo,« je dogajanje komentiral kitajski letalski strokovnjak Li Xiaolin. Opozoril je, da bi v normalnih razmerah letalo, tudi če bi mu odpovedala oba motorja, še nekaj časa jadralo.

Stik z letalom s 123 potniki in devetimi člani posadke so kontrolorji izgubili nad mestom Wuzhou. Družba China Eastern Airlines je nesrečo kmalu potrdila in objavila telefonske številke za klice sorodnikov potnikov in posadke. Prav tako je začasno prizemljila vsa letala tega tipa v svoji floti. Spletno stran je iz barvne spremenila v črno-belo, kar letalske družbe naredijo v znamenje spoštovanja do žrtev. Enako so spremenili spletno stran Boeing China. Oblasti so na kraj nesreče napotile okoli tisoč gasilcev in sto policistov. Po podatkih regionalne gasilske zveze je tja pohitelo 117 reševalcev s približno 12 gasilskimi vozili. Eden od domačinov je povedal, da je videl raztreščene dele letala, viseti kose tkanine z dreves in ogenj na več kot deset hektarjih. Človeških ostankov ni opazil. Kitajski predsednik Xi Jinping je izjavil, da je pretresen, in odredil preiskavo.

Med varnejšimi na svetu

Boeingov model 737-800 ima dobre varnostne rezultate in je predhodnik modela 737 max, ki je bil na Kitajskem prizemljen po smrtnih nesrečah leta 2018 v Indoneziji in leta 2019 v Etiopiji. Gre za Boeingovo linijo ozkotrupnih letal, ki imajo največji doseg več kot 4800 kilometrov, vendar se običajno uporabljajo na krajših razdaljah. Letalo, ki je strmoglavilo, je bilo staro šest let in pol. Po poročanju Reutersa je državna letalska družba China Eastern Airlines šesta na svetovni lestvici sedežne zmogljivosti na teden in največja na Kitajskem. Upravlja na stotine letal na domačih in mednarodnih linijah ter leti v 177 držav. Po nekaj tragičnih letalskih nesrečah v 90. letih prejšnjega stoletja je Kitajska po zaslugi pomlajene letalske flote in strožje kontrole zračnega prometa v zadnjih dveh desetletjih vzpostavila razmeroma varno letenje. Sploh v zadnjem desetletju naj bi bila njena letala med varnejšimi na svetu. Zadnja hujša nesreča se je na Kitajskem zgodila leta 2010, ko je letalo embraer E-190 družbe Henan Airlines v slabi vidljivosti strmoglavilo, ko se je bližalo letališču Yichun. Od 96 ljudi na krovu jih je umrlo 44. Najhujša letalska nesreča na Kitajskem je nesreča tupoljeva TU-154 družbe China Northwest Airlines leta 1994. Letalo, ki je bilo iz Xiana namenjeno v Guangzhou, je kmalu po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 160 ljudi na krovu.