Na sončni strani Kolpe

Republika Hrvaška je minulo nedeljo predstavila specializirano spletno stran Hrvaška za Ukrajino (hrvatskazaukrajinu.gov.hr). Na njej so – pod patronatom hrvaškega notranjega ministrstva – zbrali vse koristne informacije za sprejem in oskrbo beguncev iz Ukrajine. Spletna stran je namenjena tako hrvaškim državljanom, ki želijo pomagati beguncem, kot ukrajinskim državljanom, ki so se zatekli v lepo njihovo (trenutno jih je okoli 7000). Seveda je zato zgledno urejena stran dvojezična, poleg osnovnih informacij, ki jih država namenja svojim državljanom in pomoči potrebnim, pa je verjetno najbolj dragocen popis vseh mogočih kontaktnih naslovov, na katerih je mogoče dobiti najrazličnejše odgovore o begunski problematiki ali poiskati pomoč. Na nacionalni ravni ali v županijah.