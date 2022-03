2022: evropsko leto mladih

Knjižni sejem v Leipzigu, ki bi se moral zgoditi minuli konec tedna, so letos že tretjič zapored odpovedali zaradi epidemije. To ne pomeni, da v Leipzigu minuli konec tedna ni bilo knjižnega sejma. Bil je. Tridnevni alternativni pop-up knjižni sejem, na katerem je sodelovalo več kot šestdeset nemških založb, tudi nekaj najpomembnejših. Vstopnice so bile razprodane več dni pred začetkom. Poleg tega se je v mestu v treh dneh zgodilo več kot štiristo literarnih dogodkov. Branj, pogovorov in okroglih miz, na katerih so sodelovali avtorji z vseh koncev sveta. Tudi slovenski, čeprav tega ni zaslediti niti na uradni spletni strani Javne agencije za knjigo, kaj šele v časopisih.