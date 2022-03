Laži uslužbencev, vrednih vsega zaupanja

Gospa sodnikarca, a veš, da sem čist vse pozabila!« je pred leti med zaslišanjem na ljubljanskem sodišču zatrjevala žrtev nasilja, ki so ji na bencinski črpalki v Kočevju pred očmi ubili soproga. Nasilneži so tudi njo vrgli na tla in ji izruvali šop las. Če je policistom in v sodni preiskavi še govorila resnico, jo je na sojenju spomin naenkrat zapustil. Razlog za njeno nenadno amnezijo so bile sorodstvene in intimne vezi z napadalci. Na sodišču ji seveda nihče ni verjel.