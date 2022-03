Sejem v Bologni v živo

Potem ko je dvakrat zapored potekal na spletu, bo v Bologni od 21. do 24. marca ponovno v živo potekal mednarodni knjižni sejem otroške in mladinske literature. Letošnja Andersenova nagrada gre v roke francoski pisateljici Marie-Aude Murail in ilustratorki Suzy Lee iz Južne Koreje. Na ožji seznam nominirancev je bil letos uvrščen tudi pisatelj in pesnik Peter Svetina.