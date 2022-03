Nominiranci za nagrado OHO 2022

Letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO, osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnike, so Sara Bezovšek, Đejmi Hadrović, Danilo Milovanović in Špela Škulj, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., ki je ustanovil nagrado. Dobitnik bo znan 5. maja.