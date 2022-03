V zadnjih trenutkih v smrtnem strahu

Žrtev umora se je o fizičnem in psihičnem nasilju moža zaupala tako sestri kot prijateljicam in sodelavkam pa tudi zdravnici in socialni delavki. Sodni izvedenec je potrdil, da je umrla zaradi zadušitve. Do izgube zavesti je prišlo najkasneje v stotih sekundah, umrla je dve do tri minute kasneje.