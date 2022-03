Netflix je očitno nor na Ryana Reynoldsa, ki igra Ryana Reynoldsa. Tistega postavnega Kanadčana, ki je tako duhovito, ironično, jezikavo in obešenjaško igral superheroja Deadpoola. Okej, antiheroja. Saj se spomnite, tistega, ki se pogovarja z občinstvom in niza štose, kot bi mu šlo za življenje. Po triler komediji 6 Underground in lahkotni pustolovki Red Notice je namreč The Adam Project že tretji film, v katerem Reynolds za Netflix igra Reynoldsa. In kot da to še ni bi bilo dovolj, tudi mladi debitant Walker Scobell igra in jezika tako, kot bi nemara res bil mladi Reynolds. Adam Project je namreč film o potovanju skozi čas, reševanju sveta in družinskih težavah, v katerem se starejši Adam, ki ga igra Reynolds, iz prihodnosti vrne v preteklost, kjer sreča mlajšega Adama, ki ga igra Scobell.

Prvi je pilot, drugi osnovnošolec, prvi ima mišice, drugi astmo, oba pa imata pod brado isto brazgotino, na zapestju pa očetovo uro. Štorija je enostavna, film pa spielbergovska akcijska pustolovšina z znanstvenofantastičnim zasukom, ki navdih črpa iz bazena večnic tipa Nazaj v prihodnost (1985), E. T. - Vesoljček (1982) in Navigator (1986). Ki imajo skupnega kaj? Osemdeseta, časovne črvine, lahkoten humor in veliko avanturo, pod odejo pravljičnih, fantastičnih elementov pa zgodbo o družini. Starejši Adam tako iz leta 2050 pripotuje v leto 2022, čeprav je hotel pripotovati v leto 2018, kjer išče svojo izginulo punco Lauro (Zoe Saldaña), beži pred zlobno korporativko Mayo (Catherine Keener) in s svojim mlajšim selfijem predeluje smrt očeta Louisa (Mark Ruffalo).

Ideja filma, v katerem režiser Shawn Levy po Glavnem junaku (2021) znova vpreže Reynoldsa, je torej lepljenka nekih starih dobrih hitov. Nekih pripovednih niti, ki smo jih nekje že videli. Adam, maverickovski pilot, ki rad stvari dela po svoje, gre nazaj v čas, da bi rešil dekle, kot je Kyle Reese v Terminatorju reševal Sarah Connor, in ustavil zlobnico, ki ima načrt, podoben tistemu iz drugega Nazaj v prihodnost, v pomoč pa so mu napredne tehnološke igračke, s kakršnimi se je v Posebnem poročilu igral Tom Cruise. Pod tem prepletom žlahtnega, staranega in svežega, futurističnega pa register skriva tisto, kar tovrstne pustolovščine seveda morajo imeti – fantazijo o tem, da lahko človek odpotuje nazaj in naredi stvari drugače, popravi odnose, izbriše bolečino in reši ljubljene.

Da, pod vsemi temi referencami o zlobnih pločevinkotih, svetlobnih mečih in marvelovskih multivesoljih bije sentimentalen utrip, kakršen pritiče sobotnim matinejam. Lahkotnim, simpatičnim, zafrkantskim, zabavnim, avanturističnim filmom o odraščanju in odnosih. Filmom s humorjem in neverjetnim zapletom, a enostavnim razpletom in srčnim sporočilom. Da, Adam Project seveda črpa, imitira in kopira iz opusa nekih boljših filmov iz osemdesetih, ustvari pa tudi nekaj svojega, kar bo pred televizijskim zaslonom kratkočasilo tako starša, ki je vse to že videl, kot otroka, ki je zrasel na nekih drugih naslovih. In da, če že morate gledati, kako Reynolds igra Reynoldsa na Netflixu, kako Reynolds igra reprizo reprize prejšnje reprize, potem glejte Adam Project.