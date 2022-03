Pri zarotniškem teoretiziranju verjetno lahko govorimo o različnih šolah znotraj iste dejavnosti. Na primer tisti, ki verjamejo v obstoj zla, iščejo predvsem dokaze za zlo. Med bolj sproščujoče zabavne paradigme spadajo tisti Balkanci, ki pri tvorjenju lastnih alternativnih teorij o nekem dogodku, zadeve gledajo strogo skozi interese in finance. Zakaj se nekomu po »alan fordovsko« nekaj splača. Zakaj bi nekdo počel nekaj? Kot slovenski predsednik vlade Janša, ki je šel v oblegani Kijev. »Da je tam vzel denar od prodaje orožja,« je na primer že v obtoku teorija zarote omenjene narave. Ki je dejansko filmska. V flisu in Slovenija puloverju, ne dosti drugače, kot za na Triglav in bistveno bolj »pripravljen na vse« od poljskega in češkega kolega, pod okriljem najvišje državne funkcije in na navidez simbolični poti, dejansko pa izvajajoč skrivno kurirsko nalogo. Nočni ekspres. Te vrste film.

Je Zelenski na Poljskem?

Ni pa to edina teorija zarote, o domnevno pravih razlogih za potovanje Janeza Janše na vojno področje. Na spletnem portalu Logično, registriranem v BiH, točneje v »Brčko district« ali kot pravijo sami »točno na tromeji Beograda, Sarajeva in Zagreba« na primer odgovorno trdijo, da je bila vse skupaj šarada. Da ni bilo deveturnega potovanja z vlakom skozi noč do Kijeva, ampak da naj bi se srečanje zgodilo v mestu Przemysl, 95 kilometrov zahodno od Lvova in 20 kilometrov znotraj meje Poljske z Ukrajino. »Operacijo so si zamislili Poljaki, da bi promovirali svojo vlogo ter tako lahko zahtevali nova sredstva za vojno opremo zveze NATO.« Kolegi iz BiH obenem trdijo, da je ukrajinski predsednik Zelenski dejansko na Poljskem. Da o vsem tem pričajo: »Dokazi, pridobljeni iz virov v Varšavi oziroma preko analize videa in fotografij,« še trdi bosanski medij.

Masaker v ulici Vase Miškina

Obrazec, ki se ga da pri aktualnih teorijah zarote prepoznati, je, da imajo prorusko usmerjeni viri neredko tudi zgodovino anticepilskih teorij zarot, vezanih na zarotniško delovanje farmacevtske industrije. Skrajne teorije iz proruskih virov govorijo o tem, da se vojna prenaša iz studia in da je dejansko popolna fikcija, do cinično nekrofilskih tez o krvavih samoinscenacijah, kakršnih se je mogoče spomniti iz časov Jugoslovanske vojne.

Ukrajinci so deležni podobnih sumnjičenj kot Bošnjaki nekoč. Vzorčen primer je masaker na ulici Vase Miškina v Sarajevu 27. maja 1992, ko je zaradi minometnih granat, ki so priletele v center mesta, umrlo 26 sarajevskih civilistov, ki so čakali v vrsti za kruh. Preko sto jih je bilo ranjenih. Zaradi tistih posnetkov so bile Srbiji odrejene sankcije, še danes pa so predvsem med Srbi v obtoku zarotniške razlage, da naj bi vojska BiH sama izstrelila granate na svoje državljane, zato, da bi dosegla mednarodno zgražanje. Na podoben način nekateri tolmačijo tudi napada na sarajevsko tržnico Markale februarja 1994 in avgusta 1995. Drugi napad na sarajevsko tržnico, v katerem je umrlo 68 ljudi, 144 jih je bilo pa ranjenih, velja kot povod za začetek NATO bombardiranja Srbije. Navkljub kontorverzam, ki so se pojavljale v obeh primerih, vezane so bile pa na to, iz katerih položajev so bile granate izstreljene, je mednarodno sodišče za vojne zločine presodilo, da so leta 1994 granate izstrelili Srbi, podobne izsledke je pa dala tudi preiskava UN glede drugega primera.