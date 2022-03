. Na vprašanje, kako bomo nadoknadili primanjkljaj v času, ki prihaja, ni nihče ponudil odgovora. Zatekali so se k podatku o visoki gospodarski rasti, ki ne bo večna. Novela zakona o dohodnini prinaša negotovost, na kar smo sindikati opozarjali in predlagali rešitve. To je bil zakon, zaradi katerega se je socialni dialog končal, saj je bil vložen neposredno v parlament. Mesec dni po volitvah bo večina ugotovila, da se je namenjeni denar nekam izgubil.

Nastaja občutek da se polagajo mine za novo vlado. Če na volitvah pride do zamenjave oblasti, ne bom čisto nič začudena, če bo nova opozicija čez pol leta govorila, kako so ljudem dajali, da so se v njihovih časih razbremenjevale plače in podobno. Bog ne daj, da bi morali sprejeti kakšen novi Zujf ali uvesti zamrznitev pokojnin. Sprejeti ukrepi so nepremišljeni, kar se je dogajalo že v protikoronskih paketih. Majhnemu delu prebivalstva smo z dohodninsko novelo sicer ustregli, a velika večina ne bo imela praktično nobene koristi. Večer v soboto