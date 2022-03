Avtokratsko nastrojeni človek nima dileme. Brez pomišljanja vedno izbere oblastniško moč vladanja in se odreče človeškemu dostojanstvu, poštenosti in zaupanju ljudstva. Avtokrata nič ne moti nepriljubljenost ali celo osovraženost. Blaginja je v avtokratskem sistemu rezervirana le za izbrance, ki podpirajo avtokrata, večina pa je deležna stisk, omejevanja človekovih pravic in svoboščin ter nasilja. Uporaba vseh vrst nasilja nad večino prebivalstva je nujna za ohranjanje avtokratskega režima. Univerzalna lastnost avtoktaskega upravljanja države je tudi neenakost v družbi. Avtookracija kot nasprotje demokratičnega sistema se namreč vedno kaže v ravni zadovoljevanja osnovnih potreb prebivalstva. Prav raven zadovoljevanja osncvnih potreb prebivalstva je tudi osrednji kazalnik stanja demokratizacije ali avtokratizacije družbe.

Verjamem, da si tudi avtokrat (potihem) želi, da bi bil cenjen, spoštovan in priljubljen med ljudstvom. Vendar je avtokratu oblast vedno privlačnejša kot priljubljenost. Tudi tedaj, ko oblast postane nasilna. Srečna okoliščina je, da je človeška vrsta podrejena pravilom normalne porazdelitve in so osebki popolnih avtokratov sila redki. Vendar maloštevilčnost ne pomaga kaj dosti. En sam avtokrat, ki se v sistemu preživele predstavniške demokracije lagalno povzpne na vrh države, prinese dolgotrajne stiske in nesrečo večini prebivalcev. Poleg tega statistika razkriva, da se avtokrati na oblasti obdržijo dvakrat dlje od demokratsko nastrojenih voditeljev.

Samostojna Slovenija je šolski primer. Po osamosvojitvi se je v slovenski politiki znašel politik Janez Janša, ki ga krasijo vse lastnosti avtokratskega voditelja. Naklonjene so mu tudi zvezde. Brez vidnih posledic je preživel vrsto stresnih dogodkov, kot so netransparentna prodaja orožja, odstavljanje s funkcije obrambnega ministra, obsodba zaradi korupcije pri nakupu oklepnikov Patria in ... v svojem tretjem mandatu na čelu izvršilne veje oblasti pa (končno) neustavljivo uresničuje svojo zamisel avtokratskega upravljanja države. Ne manjka veliko, ko bo Janša proces demontaže demokratične ureditve države pripeljal v zaključno fazo.

Avtokrat se ne ustavi pred nobeno prepreko. Janševo potovanje v Ukrajino je premišljeno ravnanje v okviru predvolilne kampanje. Janša je v Sloveniji vzpostavil skoraj (že) popolno avtokratsko oblast. Takšno namero je lahko uresničil samo tako, da sistematično krši pogodbene zaveze države Slovenije o uresničevanju vrednot Unije, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje človekovih pravic.

Janša se je podal naravnost v Kijev, da se na sami fronti vojaških spopadov predsedniku Ukrajine Zelenskemu (menda v imenu Evropskega sveta) osebno zahvali, ker pred ruskim avtokratiom Putinom poleg »ozemlja svoje domovine in Evrope branjo temelje evropskih vrednot in naš način življenja«. Tega, da tudi on v Sloveniji (podobno kot Putin v Rusiji) uspešno omejuje in odpravlja te iste vrednote, Janša ukrajinskemu predsedniku ni razkril. Takšno sprevrženo ravnanje zmore opraviti le pravi avtokrat.

Janez Krnc, Litija