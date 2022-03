Glede na zadnje podatke je od 10. marca, ko je Slovenija omogočila začasno zaščito razseljenim osebam iz Ukrajine, zanjo zaprosilo 4400 oseb, 593 oseb pa je podalo tudi namero za mednarodno zaščito.

Hojs je danes še izrazil solidarnost Slovenije z Ukrajino in obsodil rusko vojaško agresijo na Ukrajino. Kot je pojasnil, se je Slovenija na krizo nemudoma odzvala in v Ukrajino poslala vojaško opremo in humanitarno pomoč, prav tako pa pomaga Ukrajincem, ki so se zatekli k nam.