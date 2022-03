Zdravila razvaža robot Devžej

V slovenjgraški bolnišnici so kot prvi pri nas v delo vpeljali tudi robota, ki zaposlenim pomaga pri transportu in razdeljevanju zdravil. Investicijo, vredno 159 tisoč evrov, so v bolnišnici financirali sami, pri nakupu novih pa računajo tudi na nepovratna evropska sredstva.