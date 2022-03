V Arboretumu kljub epidemiji lani rekorden obisk

V Galeriji Janeza Boljke, kjer bo po vsej verjetnosti še aprila na ogled razstava Salvador Dali – Romeo in Julija, je direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek skupaj s svojo ekipo zaposlenih predstavil projekte preteklega in letošnjega leta. V parku so se med drugim pohvalili tudi z rekordnim obiskom.