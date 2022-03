Francozinja Marie-Aude Murail je Andersenovo nagrado prejela v kategoriji avtorjev, kjer je bil nominiran tudi Svetina. Suzy Lee je Andersonovo nagrado prejela v kategoriji ilustratorjev.

Prejemnici Andersenove nagrade je sporočila Mednarodna zveza za mladinsko književnost (International Board on Books for Young People - IBBY) na današnji novinarski konferenci ob mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni.

Andersonova nagrada je najvišje mednarodno priznanje avtorju in ilustratorju otroških knjig. IBBY jih podeljuje vsako drugo leto avtorju in ilustratorju, katerih dela so pomembno in trajno prispevala k otroški literaturi.

Avtorsko nagrado podeljujejo od leta 1956, nagrado ilustratorja od leta 1966. Nagrado sestavljata zlata medalja in diploma, podeljena na slovesnosti IBBY. Pokroviteljica Andersenovega nagrade je danska kraljica Margareta II.

Mednarodni knjižni sejem otroške in mladinske literature, na katerem sodeluje tudi Slovenija, se je v Bologni začel danes.

Javna agencija za knjigo (Jak) je na sejmu prisotna z doslej največjo nacionalno stojnico. Na stojnico Jaka so umeščene štiri delovne postaje slovenskih založnikov - Založbe Malinc, Miš založbe, Založbe Pivec in Sodobnost International. Na ComicCorner sodeluje tudi Stripburger - Forum Ljubljana.

S samostojno stojnico sta prisotni Založba Mladinska knjiga in Založba MorfemPlus.