Pogovori med rusko in ukrajinsko delegacijo so danes trajali uro in pol, nato pa so se nadaljevali v okviru delovnih skupin, je sporočil vodja poslanske skupine vladajoče ukrajinske stranke Služabnik naroda Davida Arahamia, ki ga je navedel ukrajinski časnik Ukrajinska pravda.

V Moskvi za zdaj ne vidijo možnosti za srečanje na najvišji ravni. Pogoji za srečanje predsednikov Rusije in Ukrajine, Vladimirja Putina in Volodimirja Zelenskega, na katerem bi razpravljali o končanju ruske invazije, še niso izpolnjeni, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz Kremlja.

Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova na pogajanjih ni bil dosežen znaten napredek. »Preprosto nimata ničesar oprijemljivega, nobenega dogovora, ki bi se ga lahko držala«, je izjave Peskova povzela ruska tiskovna agencija Interfax.

Po njegovih besedah je potrebne več »dinamike« na ukrajinski strani, preden bi se lahko pogajali o obrisih sporazuma, zaradi katerega bi bilo vredno imeti srečanje med Putinom in Zelenskim.

Moskva je hvaležna vsem državam, ki ponujajo posredovanje s Kijevom, vendar je pomembno ne le izbrati prizorišče srečanja, ampak tudi, da se pripravi Ukrajino do tega, da postane bolj kooperativna in konstruktivna v pogovorih, je dejal.

Kdor ima kakršen koli vpliv na Kijev, bi ga moral uporabiti za to, da bi Kijev postal bolj odprt za pogajanja in bolj konstruktiven v teh pogovorih, je dejal Peskov po poročanju Interfaxa.

Moskva: Biden z izjavami o Putinu ogrozil ameriško-ruske vezi

Rusija je zaradi izjav predsednik ZDA Joeja Bidna danes poklicala na pogovor ameriškega veleposlanika v Moskvi Johna Sullivana. Biden je namreč zaradi ruske agresije nad Ukrajino ruskega predsednika Vladimirja Putina označil »za vojnega zločinca«. V Moskvi zatrjujejo, da je Biden s svojimi izjavami ogrozil ameriško-ruske vezi.

»Takšne izjave ameriškega predsednika, ki niso vredne visokega državnika, so pripeljale rusko-ameriške odnose na rob zloma,« je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo. Pri tem so opozorili, da bodo »sovražna dejanja proti Rusiji naletela na odločen odgovor«.

V izjavi so še navedli, da so ameriškemu veleposlaniku Sullivanu izročili uradno protestno pismo zaradi »nedavnih nesprejemljivih izjav«, ki jih je dal Biden.

Biden je minuli teden ruskega predsednika označil za vojnega zločinca. Med dogodkom v Beli hiši je pritrdilno odgovoril na novinarsko vprašanje, ali je Putin vojni zločinec zaradi napada na Ukrajino in tega, kar tam počne ruska vojska. V Kremlju so sporočili, da gre za nesprejemljivo izjavo.

Ukrajino po podatkih ZN zapustilo skoraj 3,5 milijona ljudi

Od ruske invazije na Ukrajino pred slabimi štirimi tedni je iz te države pobegnilo skoraj 3,5 milijona ljudi, so danes sporočili Združeni narodi. Pri tem so sosednje države pohvalili, ker so izkazale izjemno sočutje do »skrajne stiske« teh ljudi.

Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) je od začetka ruske invazije 24. februarja iz Ukrajine pobegnilo 3.489.644 ljudi, kar je 100.600 več v primerjavi z nedeljo objavljenimi podatki.

»V zadnjih štirih tednih je svet nejeverno opazoval. Nešteto življenj je bilo izgubljenih, medtem ko je bilo na milijone drugih popolnoma spremenjenih,« je dejal vodja UNHCR Filippo Grandi. Pri tem smo bili priča izjemnim dejanjem dobrodošlice in sočutja, ko so sosednje države, zlasti ljudje na lokalni ravni, odprle svoja srca in domove Ukrajincem, je dodal.

Levji delež beguncev iz Ukrajine je prečkal mejo s Poljsko. Po podatkih UNHCR jih je bilo več kot dva milijona.

Med begunci je največ, približno 90 odstotkov, žensk in otrok. Po podatkih Sklada ZN za otroke je med begunci, ki so pobegnili v tujino, več kot 1,5 milijona otrok.

Po ocenah različnih agencij ZN je bilo do minule srede notranje razseljenih 6,48 milijona ljudi v Ukrajini.