»Kar se dogaja v Mariupolju, je ogromen vojni zločin,« je poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell ob prihodu na zasedanje. To ni vojna, tudi vojna ima namreč svoje zakone, to je uničevanje države, to je moralno povsem nesprejemljivo, je izpostavil.

Ministri bodo po Borrellovih besedah danes nadaljevali razpravo o tem, katere sankcije po doslej sprejetih štirih svežnjih še lahko uvedejo proti Rusiji. Ena od možnosti je prepoved uvoza ruske nafte in plina.

Nekatere članice, zlasti baltske države in Poljska, pozivajo k temu ostremu ukrepu, druge, med njimi Nemčija, so bolj zadržane in izpostavljajo, da je treba najprej zagotoviti dosledno izvajanje doslej sprejetih sankcij in preprečiti, da bi se jim Kremelj lahko izognil, tudi s pomočjo Kitajske.

Moskva svari pred embargom na uvoz ruske nafte, Zelenski k temu poziva EU

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je danes dejal, da bi bil naftni embargo odločitev, ki bi prizadela vse. »Tak embargo bi imel resne posledice za svetovni energetski trg, imel bi tudi zelo hude negativne posledice za Evropo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

K prekinitvi trgovanja z Rusijo je unijo danes pozval tudi ukrajinski predsednik. »Prosim, ne sponzorirajte vojaškega orožja te države, Rusije. Ne dajajte evrov okupatorjem. Zaprite jim vsa pristanišča. Ne izvažajte jim blaga. Odpovejte se energentom. Pritisnite na Rusijo, da bo zapustila Ukrajino,« je dejal v videonagovoru.

ZDA so sicer ta mesec že napovedala prepoved uvoza nafte in plina iz Rusije. A Peskov trdi, da jih ta ukrep precej manj prizadene kot Evropo. »Za Evropejce pa bo težko, «je dodal.

Tudi Logar za prepoved uvoza energentov

Med državami, ki pozivajo k ostrim sankcijam, je Litva. »Neizogibno je, da začnemo govoriti o energetskem sektorju, zlasti o nafti, saj je to največji prihodek za ruski proračun,« je dejal litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis. Za EU pa po njegovih besedah ruske nafte ni težko nadomestiti.

Landsbergis je ob tem posvaril pred oklevanjem s sankcijami, saj da bi bilo to zelo slabo sporočilo tistim, ki se borijo v Ukrajini. Pozval je, naj države Ukrajini namesto upanja in molitev pošljejo obrambne sisteme stinger in javelin ter naj se upošteva dejstvo, da Kitajska doslej ni pokazala, da je na pravi strani zgodovine.

Tudi slovenski zunanji minister Anže Logar se je ob prihodu za zasedanje zavzel za ostrejše sankcije - za zaprtje pristanišč in za prepoved uvoza energentov. Znova se je tudi zavzel za jasno perspektivo članstva v EU za Ukrajino ter za to, da EU v Kijev pošlje posebnega odposlanca. Tudi Slovenija bo v Kijev poslala odpravnika poslov, je povedal.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je bila glede možnosti takojšnje prepovedi uvoza ruske energije bolj zadržana. Izpostavila je, da bo Nemčija postopno, a hitro zmanjševala odvisnost od ruskih fosilnih goriv.

Veliko pozornosti pomoči beguncem

Veliko pozornosti bodo ministri danes namenili pomoči beguncem iz Ukrajine. O tem bodo govorili tudi z moldavskim kolegom Nicujem Popescujem, ki je ob prihodu pozval k več pomoči pri spoprijemanju z begunsko krizo.

Poleg zasedanja zunanjih ministrov bo danes v Bruslju tudi skupno zasedanje zunanjih in obrambnih ministrov, ki naj bi sprejeli strateški kompas, vizijo obrambnega razvoja unije. Ta med drugim vključuje vzpostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje z do 5000 vojaki do leta 2025.

Sprejetje strateškega kompasa, ki ga bo konec tedna potrdil še vrh unije, je zaznamovala vojna v Ukrajini, ki za unijo pomeni »tektonski premik v evropski zgodovini«. »To ni odgovor na vojno v Ukrajini, je pa del odgovora,« je dejal Borrell.

Ločeno zasedanje obrambnih ministrov

Nato bo še ločeno zasedanje obrambnih ministrov, na katerem bo Slovenijo zastopal državni sekretar na ministrstvu Tone Slak. Predvidena je tudi razprava z ukrajinskim obrambnim ministrom Oleksijem Reznikovim, ki je minuli teden v Evropskem parlamentu unijo pozval h krepitvi vojaške pomoči Ukrajini.

EU je zaradi ruskega napada na Ukrajino sploh prvič sprejela odločitev, da financira orožje za napadeno državo. Za zdaj je odobrila pol milijarde evrov, načrtuje pa se potrditev še pol milijarde evrov, a odločitve danes še ne bo, saj se čaka na glasovanje v nemškem parlamentu, ki je predvideno v sredo.

Današnji sestanki bodo uvod v teden ključnih zasedanj, ko bo v Bruslju tudi ameriški predsednik Joe Biden. V četrtek se bodo sestali voditelji članic zveze Nato in voditelji članic EU, ob robu pa bo v Bruslju tudi vrh skupine G7.