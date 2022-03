Socialni demokrati so danes v vseh osmih volilnih enotah vložili kandidatne liste za volitve v državni zbor, na katere se podajajo s 86 kandidatkami in kandidati. Predsednica stranke Tanja Fajon je na novinarski konferenci poudarila, da je med njimi največ kandidatk v zgodovini stranke in tudi največ mladih. »Odlikuje nas ženska energija, odlikuje nas mladostna energija in to je tisto, kar politika danes potrebuje. Socialni demokrati smo zanesljivo najbolje pripravljena stranka za aprilske volitve, imamo odličen načrt, sposobno ekipo. Druži nas želja po spremembah in energija, da delamo drugače. To je tudi moja zaveza volivkam in volivcem. Pripravljeni smo na spremembe. Gremo na zmago,« je dejala Fajonova

V odgovoru na novinarsko vprašanje o povolilnem povezovanju je Tanja Fajon znova zavrnila možnost sodelovanja Socialnih demokratov z vladajočo stranko SDS, ki po njenih besedah krši ustavo in zakone, diskreditira ljudi in omejuje kritično misel ter civilno družbo: »Ne vidim priložnosti v naslednji vladi za sodelovanje s strankami, ki niso blizu našim vrednotam, predvsem pa vrednotam strpnosti in spoštljivega dialoga.« Naravnega zaveznika pa vidi v Gibanju Svoboda. »Družijo nas iste vrednote in ista želja, da zamenjamo vlado. Programske točke bo treba pregledati, ampak to je stvar koalicijskih pogovorov. Najprej moramo na volitve, ljudje morajo izbrati. Po volitvah pa smo se pripravljeni pogovarjati z vsemi, ki delijo z nami vrednote«.

Na kandidarni listi SD tudi številni nekdanji ministri

Socialni demokrati (SD) so kandidate za aprilske volitve potrdili prejšnji teden. Predsednica stranke Tanja Fajon bo kandidirala v Ljubljani (okraj Šiška 2), v Ljubljani bo kandidirala tudi podpredsednica stranke Dominika Švarc Pipan, podpredsednica SD Andreja Katič pa v Velenju. Kandidirali bodo tudi zdajšnji poslanci: Matjaž Han v Laškem in Radečah, Soniboj Knežak v Hrastniku in Trbovljah, Matjaž Nemec v Novi Gorici, Meira Hot v Piranu, Predrag Baković v Kočevju, Samo Bevk v Idriji, Marko Koprivc in Gregor Židan v Ljubljani, Bojana Muršič v Rušah, Franc Trček v Mariboru, Jani Prednik na Ravnah na Koroškem in Dejan Židan v Murski Soboti.

V boj za poslanski mandat se bodo med vidnejšimi imeni na listi stranke podali tudi nekdanji evropski poslanec in nekdanji predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes, nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček, predsednik strokovnega sveta SD-ja za finance, razvoj in kohezijsko politiko Milan Martin Cvikl, igralec in televizijski voditelj Jonas Žnidaršič ter novinar Blaž Zgaga v Ljubljani, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer v Slovenskih Konjicah, predavateljica na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko Emilija Stojmenova Duh v Mariboru in predsednik podmladka stranke Luka Goršek v Celju.

Na listi kandidatov SD so med drugim tudi nekdanja ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak, nekdanja ministrica za obrambo in pravosodjeAndreja Katič in bivši finančni mnister dr. France Križanič, podjetnik Dušan Olaj, bivši prvi sindikalist Dušan Semolič ter nekateri znani obrazi, med njimi dr. Jernej Pikalo, dr. Andreja Črnak Meglič, dr. Ljubica Jelušič, dr. Brigita Skela Savič, dr. Milena Kramar Zupan,, mag. Tanja Strniša, Martina Vuk, Eva Štravs Podlogar, Samo Bevk, Jernej Štromajer, Bojan Horvat in Goran Šarac.

Bratušek: Naša lista je sestavljena iz pogumnih, zanesljivih in zaupanja vrednih ljudi

V stranki SAB bodo danes in v torek vložili kandidatne liste za državnozborske volitve v vseh volilnih enotah, danes pa so Državni volilni komisiji predložili podpise šestih poslancev v podporo kandidatnim listam. Predsednica stranke Alenka Bratušek je poudarila, da je lista sestavljena iz pogumnih, zanesljivih in zaupanja vrednih ljudi.

Bratuškova je izrazila prepričanje, da trenutne vlade po volitvah ne bo več in da bo Slovenija v prihodnjem mandatu potrebovala pogumne, zanesljive ljudi z izkušnjami, ki so se v krizi že izkazali. Kot je dejala, se je ekipa SAB v tem mandatu ves čas borila za izpolnitev svojih predvolilnih obljub, prepričana pa je tudi, da so se v stranki izkazali že med finančno krizo leta 2013.

Državljanke in državljane je Bratuškova pozvala, da se prihajajočih volitev udeležijo v čim večjem številu, da bo Slovenija dobila »močno levosredinsko vlado, ki si jo zasluži«. Pri tem je poudarila pomen ohranjanja stabilnega in trdnega gospodarstva, socialne države in višanja pokojnin. Bratuškova je tudi izrazila prepričanje, da bodo stranke koalicije KUL, s katerimi ima SAB podpisan dogovor za sodelovanje po volitvah, na volitvah dobile največ glasov. Ob tem je zagotovila, da bodo dobro sodelovali tudi z Gibanjem Svoboda, saj imata stranki veliko vsebinskih skupnih točk.

V SAB so za parlamentarne volitve oblikovali listo 80 kandidatov

SAB se na volitve podaja s kandidatno listo 80 kandidatk in kandidatov. Med njimi je skoraj polovica žensk, kar 38, 13 sedanjih in nekdanjih poslancev, poslanka Evropskega parlamenta, pet ministrov, doktorji znanosti, zdravnik, profesorji, pravniki, ekonomisti, uspešni podjetniki, delavci in upokojenci. Na kandidatni listi stranke bodo kandidirali tudi vsi aktualni poslanci. Bratuškova v volilni enoti Kranj, Marko Bandelli v enoti Postojna, Maša Kociper v enoti Ljubljana center, Andrej Rajh in Branislav Rajić v enoti Maribor in Vojko Starović v enoti Celje.

Kandidatno listo sestavljajo tudi nekdanji poslanec državnega zbora Franc Franček Rudolf (VE Kranj), nekdanja poslanka Alenka Pavlič (VE Kranj), podpredsednica stranke SAB Tatjana Voj (VE Postojna), nekdanji poslanec SAB Andrej Šušmelj (VE Postojna), ekonomist in nekdanji poslanec Jerko Čehovin (VE Postojna), predsednik sveta ljudske pobude dvotirne proge Divača-Koper Janko Sever (VE Postojna), lastnica in urednica butične založbe ter aktivistka Tjaša Zorc Rupnik (VE Ljubljana center), nekdanji dekan ljubljanske filozofske fakultete, etnolog in antropolog red. prof. dr. Božidar Jezernik (VE Ljubljana center), nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik (VE Ljubljana center), predsednica MO SAB Nova Gorica Karmen Velikonja (VE Ljubljana center), prvi direktor družbe Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko (VE Ljubljana Bežigrad), nekdanja poslanka Marinka Levičar (VE Ljubljana Bežigrad), generalni sekretar SAB Jernej Pavlič (VE Ljubljana Bežigrad) ter nekdanja kohezijska ministrica in evropska poslanka dr. Angelika Mlinar (VE Ljubljana Bežigrad).

Kandidirali bodo še nekdanja poslanka Antonija Marija Kovačič (VE Celje), nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler (VE Celje), nekdanja ministrica za okolje in prostor ter nekdanja direktorica kmetijskega sklada, zdaj pa upokojenka, Irena Majcen (VE Maribor), podpredsednik stranke SAB Slavko Šterman (VE Maribor), načelnik Upravne enote Murska Sobota Dominik Šteiner (VE Ptuj), uspešna podjetnica in direktorica modnega podjetja iz Murske Sobote Klavdija Grkman (VE Ptuj), nekdanja državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec (VE Ptuj), pravnica in ena od ustanovnih članov Lions kluba Gornja Radgona Valerija Frangež (VE Ptuj) ter kirurg, športni travmatolog in nekdanji poslanec dr. Darko Jazbec (VE Ptuj).