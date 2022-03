Ob klifu pri Strunjanu najdeni trupli

Ob klifu pri Strunjanu so v soboto zjutraj našli žensko truplo. Kasneje istega dne so blizu lokacije prvega trupla našli še moško truplo. Zdravnica je ugotovila, da sta umrla zaradi utopitve in za oba odredila sanitarno obdukcijo. Oba sta bila brez dokumentov, policisti njuno identiteto še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.