Britansko sodstvo v več kot 20 točkah obtožnice Beckerju očita, da je v postopku stečaja skušal skriti denar in druge vredne predmete, tudi osvojene teniške trofeje, ter da je prikrival posedovanje nepremičnin.

Denar in druge predmete naj bi izročil nekdanji ženi Barbari in hčerki, posest nepremičnin pa prikril. Z izročitvijo pokalov je težava večja, saj je velik del osvojenih trofej Becker že prodal na dražbah.

Trikratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu vse očitke zavrača. Na prvem zaslišanju se je izrekel za nedolžnega v vseh točkah obtožnice. Odločitev pa bo znana po treh tednih in teoretično Beckerju v Veliki Britaniji grozi do sedem let zapora.

»V osnovi sem pozitivno naravnan človek in vedno verjamem v dobro. Verjamem tudi v britansko pravosodje,« je za časnik Bild am Sonntag povedal Becker in dodal, da bo skušal sam dokazati svojo nedolžnost.

Postopek se vleče vse od leta 2017, ko je eno od londonskih sodišč potrdilo plačilno nesposobnost nekdanjega športnika. Običajno se osebni stečaj v Veliki Britaniji konča v enem letu, pri Beckerju pa se zapleta in sodišče je določene obveznosti igralca že podaljšalo na 12 let.

Kakšni so skupni dolgovi tenisača, javno ni znano.