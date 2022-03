Za New York sta zadela Chris Kreider v 36. minuti in Frank Vatrano 42 sekund pred koncem, ko so gostitelji zamenjali vratarja z dodatnim igralcem v polju. Kreider je dosegel že 41. gol v sezoni.

Junak tekme je bil gostujoči vratar Bolgar Aleksander Georgijev, ki je zbral kar 44 obramb, na drugi strani je imel Frederik Anderson mnogo manj dela in odbil 16 ploščkov.

»Imeli smo tudi veliko sreče,« je po zmagi priznal trener New Yorka Gerard Gallant. Na drugi strani je trener domačih Rod Brind'Amour ocenil: »To je bila ena naših boljših tekem v sezoni. A njihov vratar je bil odličen in s tem se stvari spremenijo.«

Pomembno zmago je dosegel Dallas, ki je s 3:2 slavil v New Yorku in se osmemu mestu na zahodu približal na točko. Vodilni gol za zmagovalce je dosegel Rus Aleksander Radulov, nato pa je dvakrat zabil Rope Hintz. Za domače sta bila uspešna ruska zvezdnika Aleks Ovečkin s 40. golom v sezoni in Dmitrij Orlov. Kljub prizadevanjem pa v končnici Washington ni zmogel priključka.

Možnosti za končnico je ohranil tudi Winnipeg, ki je s 6:4 slavil v Chicagu. Domači so sicer vodili z 2:1, nato pa jev drugi tretjini sledil niz štirih golov Kanadčanov, ki ga je z dvema goloma odprl Jansen Harkins. Boleč poraz pa je doživel Vancouver, ki je doma z 2:3 po podaljšku izgubil proti Buffalu in za osmim mestom na zahodu zaostaja zdaj tri točke.

Philadelphia je z 2:1 presenetila New York Islanders in ekipo iz New Yorka dodatno oddaljila od boja za končnico, kjer obeh ekip letos bržkone ne bo. Brez možnosti za končnico sta tudi San Jose in Arizona, prvi pa so slavili s 4:2.

Anžeta Kopitarja z Los Angelesom, trenutno šesto ekipo zahoda, čaka še en prost večer, nato pa domača tekma proti Nashvillu.