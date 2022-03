Lakers bodo še trepetali za končnico, saj so rekorderji po številu naslovov, ki tokrat niso igrali, zdrsnili na deseto mesto zahoda.

V boju za končnico zahodne konference so New Orleans Pelicans z zmago s 117:112 nad Atlanta Hawks na lestvici prehiteli LA Lakers, ostroge vse bolj pritiskajo, z 11. mestom pa ni moč niti v dodatne kvalifikacije za končnico.

Na vrhu so Phoenix Suns, ki so se že uvrstili v končnico, po podaljšku s 127:124 premagali Sacramento Kings, najbolj se je z 31 točkami izkazal Devin Booker. Mikal Bridges je k zmagi dodal 27 točk, Landry Shamet pa 21. Pri kraljih je bil prvi strelec novinec Davion Mitchell z osebnim strelskim rekordom 28 točk.

"Zelo smo hvaležni, veliko fantov je zaslužnih za naš uspeh. Vsak v našem dresu je imel prste vmes pri preobrazbi naše ekipe, ki diha kot eno. Ponosen sem na našo psihološko trdnost, ki nam je danes pomagala v ključnih trenutkih," je dejal trener Phoenixa Monty Williams.

Memphis Grizzlies, pri katerih je manjkal Ja Morant, kljub zmagi s 122:98 nad Houston Rockets nimajo več možnosti za prvo mesto po rednem delu, so pa izkoristili poraz bojevnikov in se utrdili na drugem. Desmond Bane je bil prvi strelec grizlijev s 24 točkami. Košarkarji Utah Jazz so se sicer približali Golden Statu, potem ko so v gosteh pri New York Knicks zmagali s 108:93.

Boston Celtics so na gostovanju pri Denver Nuggets, klubu Vlatka Čančarja, ki pa ga ni v ekipi, zmagali s 124:104. Jayson Tatum in Jaylen Brown sta vsak prispevala po 30 točk. Kelti, ki so ta čas četrti na vzhodu z istim izkupičkom kot Milwaukee, še vedno lahko upajo na drugo mesto v vzhodni konferenci.

Še posebej, ker je Philadelphia 76ers z 88:93 klonila proti Toronto Raptors, za katere je Joel Embiid dosegel 21 točk. Pascal Siakam je bil s 26 prvi strelec Toronta.