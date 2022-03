Rusija je pred tem v nedeljo zvečer od Ukrajine zahtevala, da njeni vojaki odložijo orožje in mesto ob Azovskem morju zapustijo v ponedeljek zjutraj. Od Kijeva je zahtevala, da ji do 3. ure zjutraj po srednjeevropskem času pisno odgovori na te zahteve.

Obenem je napovedala, da bo v primeru ukrajinske predaja danes dopoldne vzpostavila humanitarne koridorje za umik prebivalcev. Na kontrolnih točkah naj bi jih čakali »udobni avtobusi«, ki jih bodo prepeljali na različne cilje, tudi v Rusijo, kjer jih čakajo topli obroki in zdravniška pomoč. V Rusiji naj bi bilo že skoraj 60.000 »rešenih prebivalcev Mariupolja«, ki po navedbah ruske strani zdaj javno govorijo o množičnih zločinih, storjenih s strani oblasti tega mesta.

»Enote oboroženih sil Ukrajine, bataljone teritorialne obrambe, tuje borce pozivamo, da ustavijo sovražnosti, odložijo orožje in po humanitranih koridorjih, dogovorjenih z ukrajinsko stranjo, vstopijo na ozemlja, ki so pod nadzorom Kijeva,« je sporočil visok vojaški predstavnik Rusije Mihail Mizincev.

Rusko obrambno ministrstvo je na družbenem omrežju Telegram nagovorilo predstavnike lokalnih v Mariupolju z besedami, da so oni tisti, ki imajo pravico sprejeti »zgodovinsko odločitev«. »Ali ste s svojimi ljudmi ali ste z zločinci,« je zapisalo ministrstvo in dodalo, da jih, če bodo sprejeli napačno odločitev, zaradi »grozljivih zločinov in provokacij« ter »grozljivega odnosa do lastnih državljanov« čaka vojaško sodišče.

A ponoči je prišel pričakovan odgovor Kijeva, ki ga je medijem predstavila Vereščukova, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusko stran je obenem obtožila »namerne manipulacije« in ponovila, da smo v Mariupolju, kjer v katastrofalnih razmerah in ob nenehnem obstreljevanju ostaja ujetih okoli 300.000 ljudi, priča »dejanskemu zajetju talcev«. V video sporočilu na Telegramu je Rusom še očitala, da se vedejo kot »teroristi«, ko zvečer obljubljajo odprtje humanitarnih koridorjev, nato pa jih zjutraj obstreljujejo.

Mariupolj - strateško pomembno mesto, z nadzorom nad katerim bi Rusija dobila popolno kontrolo nad jugovzhodnim pasom Ukrajine - ruske sile zdaj povsem obkrožajo. Satelitski posnetki pričajo, da je nenehno obstreljevanje v minulih dveh tednih večji del mesta povsem uničilo.