Vprašanje: Sosed je zgradil prizidek, katerega manjši del sega na del naše parcele. Ko smo zahtevali, da ta del poruši, nam je predlagal, da prizidek ostane, nam pa plača odškodnino v višini 300 evrov. Zanima nas, ali to lahko stori oziroma ali je taka odškodnina sploh primerna?

Odgovor: Menim, da je dogovor o odškodnini primerna rešitev, še posebej, če vas del prizidka, ki sega na vaš del parcele, ne moti. Prav tako se zdi s strani soseda korektno, da je sam predlagal plačilo odškodnine, zato bi morda na dogovor lahko pristali. Vprašanje višine odškodnine je načelno stvar dogovora med vami in sosedom. Če do dogovora ne pride, pa lahko o njej odloči tudi sodišče.

Vprašanje: Pred pol leta sem pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše, a se še ne upam začeti graditi, ker mi sosed s stalnimi grožnjami in šikaniranji v smislu, da na vsako mojo potezo vloži pritožbo na razne organe, onemogoča gradnjo. Tako je med drugim vložil celo upravni spor in nekakšno začasno odredbo zoper gradbeno dovoljenje. Ker ga imam počasi dovolj, me zanima, ali ga lahko zaradi takega početja jaz odškodninsko tožim?

Odgovor: Lahko ga tožite in boste s tožbo verjetno tudi uspeli. Zlonamerno šikaniranje (oziroma zloraba procesnih pravic) s strani sosedov v gradbenem pravu je namreč sankcionirano. Zoper osebo, ki vas šikanira, lahko namreč vložite odškodninski zahtevek in v njem zahtevate povrnitev navadne škode, pa tudi izgubljen dobiček, ki sta vam nastala zaradi odložene gradnje.