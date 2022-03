Tako bo Nepremičninski sklad povečal ponudbo oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše na območju Koroške. V objektu je 8 namenskih najemnih stanovanj v 2. nadstropju ter 13 oskrbovanih najemnih stanovanj v 3. in 4. nadstropju. Objekt in stanovanja so arhitektonsko in arhitekturno prilagojeni za bivanje starejših (dvigalo, prilagojena kopalnica in druga oprema). Stanovanja so velikosti od 41 do 76 m2, najemnina znaša od 267 do 523 evrov ter je odvisna od velikosti in tipa stanovanja. Poleg najemnine bodo najemniki plačevali obratovalne in druge stroške. Stanovanja imajo opremljeno kopalnico (prilagojena za starejše, z držali), shrambo, parkirno mesto, večina tudi ložo ali teraso. Oskrbovana stanovanja imajo tudi opremljeno kuhinjo (leseni del, električna kuhalna plošča, obtočna napa z oglenim filtrom). V 4. nadstropju je skupni prostor za druženje stanovalcev s teraso, čajno kuhinjo in pralnico (s pralnim in sušilnim strojem).

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim osebam, 65 let ali več, namenska stanovanja pa upokojencem ali drugim starejšim osebam, praviloma starim nad 65 let. Prosilci morajo izkazovati primerno zdravstveno stanje – sposobnost samostojnega bivanja in sposobnost plačevanja stroškov, ki so povezani s stanovanjem. Najemne pogodbe se bo sklenilo za nedoločen čas. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma v aprilu 2022. Rok za prijavo je 19. 3. 2022.

Informacije, tlorisi, najemnine in dokumenti za prijavo so na spletni strani: ns-piz.si/si/o-podjetju/novice/oskrbovana-namenska-stanovanja-radlje-ob-dravi.