Blazina oziroma vzglavnik je namenjen podpori glave v postelji. Večina ljudi spi večino noči v enem položaju in se le občasno premakne. To pomeni, da je telo več ur v istem položaju in posledice slabe drže med spanjem se pokažejo zjutraj ter nadaljujejo skozi dan. Zaležan vrat, bolečine v hrbtu in tenzijski glavoboli so glavne posledice prisiljene drže med spanjem.

Udobje ni glavno vodilo pri izbiri vzglavnika Spanje z vzglavnikom naj bi predstavljalo korekcijo napačne drže skozi dan. Večina bolečin v vratu namreč kljub vplivu vzglavnika izhaja iz dnevnih opravil. Med številnimi namreč brado približujemo prsnemu košu – med branjem, delom za pultom in predvsem pri uporabi mobilnega telefona. Z blazino moramo vrat med spanjem namestiti vzporedno z ležiščem. Iz tega razloga udobje ni prvo merilo pri izbiri vzglavnika, saj običajno kot najbolj udobne ocenjujemo visoke vzglavnike, ki pri ležanju na hrbtu krivijo vrat proti prsnemu košu. Višino vzglavnika določamo s količino polnila. Če zaradi vrste polnila njegovo dodajanje ali odvzemanje ni možno (lateks, spominska pena), mora biti izbira pravilna že ob nakupu. Spanje na boku zahteva višjo blazino kot spanje na trebuhu, kjer lahko pogojno spimo brez vzglavnika ali z zelo nizkim.

Položaj med spanjem vpliva na hrbtenico Za zdravo hrbtenico je najbolj priporočljivo spanje na hrbtu. Hrbtenica je izravnana, glava pa naj bi bila podprta le toliko, da se vratni del hrbtenice nadaljuje v isti smeri. Nasprotno pa spanje na trebuhu z vidika zdrave hrbtenice ni priporočljivo, saj so številna vretenca pri tem zasukana. To velja tudi za vrat, ki naj bi bil v tem položaju le nekoliko podprt z nizko blazino. To lahko pri spanju na trebuhu namestimo tudi pod trebuh in medenico, da z enakomernejšo razporeditvijo telesne teže razbremenimo hrbtenico. Razporeditev teže je pri spanju na boku povsem drugačna kot pri drugih položajih. Ležišče mora biti primerne trdote, da se ramena in medenica posedejo v ležišče do te mere, da je hrbtenica izravnana. Da postavimo hrbtenico v nevtralen položaj, uporabljamo pri spanju na boku višji vzglavnik. Mnogim je v tem položaju prijetna tudi namestitev dodatne blazine ali odeje med nogami. Raztezala naj bi se od delno pokrčenih kolen do gležnjev, kar olajša simetričen položaj kolen in gležnjev. Ker je direkten stik kolena na koleno oziroma gležnja na gleženj po daljšem času neprijeten, pri spanju na boku največkrat eno nogo iztegnemo, drugo pa skrčimo. To vodi v nezaželen asimetričen položaj medenice in hrbtenice, kar ljudem s težavami povzroča dodatne bolečine.

Izbira polnila – futuristično in tradicionalno Tradicionalne puhaste in pernate vzglavnike večinoma nadomeščajo sodobnejši materiali. Nekateri so plod sodobne tehnologije, drugi rezultat sodobnih trendov. Med sodobnejša polnila spadajo lateks, spominska pena in poliestrska vlakna. Blazine z vlakni so cenovno zelo dostopne, lahke in puhaste ter enostavne za čiščenje. Vlakna pesti sprijemanje v kosme, prav tako pa so te blazine precej tople in slabo držijo obliko. Spominska pena in lateks sta si podobna; na otip sta čvrsta in mehka, odporna sta proti pršicam, držita obliko. Spominska pena je sintetičen material, prav tako je sintetičen lateks nižjih cenovnih razredov, dražji pa je lahko naraven proizvod. Občutek pri spanju je precej podoben, a se lateks na pritisk odziva hitro, spominska pena pa počasi. Spominska pena je nekoliko manj zračen material, zato imajo lahko ljubitelji hladnejših in zračnejših vzglavnikov pri spanju neprijeten občutek.