Za invalidne osebe: v kuhinji in jedilnem prostoru

V prejšnji izdaji naše priloge smo se posvetili funkcionalni opremi kopalnice za osebe, ki se gibajo s pomočjo invalidskega vozička. Tokrat se bomo posvetili kuhinji in jedilnemu prostoru, kjer smo pazili na vse potrebne dimenzije in odmike za varno kuho. Elementi so umeščeni tako, da so primarno prilagojeni uporabi gibalno oviranih, seveda pa jih lahko uporabljajo vsi, kljub prilagojenim višinam.