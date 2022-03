Tokrat se nam obeta, prav v nadvse težavnem letu še pomladanska suša, ki že zdaj zmanjšuje pridelek. Ker tega ne boste brali v medijih, naj vam namignem: tudi to je rešljivo z uporabo biotehnologije. Ne le teoretično, temveč tudi stvarno. V Argentini so (Bioceres HB4) namreč že oktobra 2020 sprostili v promet prav pšenico, ki zaradi dodanega gena sušo lažje preživi in so s tem pridelki do 20 odstotkov večji. Skrbelo jih je, ali bo to njihov največji uvoznik – Brazilija – akceptiral, a brazilske oblasti so novembra 2021 dovolile uvoz. Zaradi splošnega nezaupanja v sodobne sorte, to žal še ne pomeni, da je do pridelave v večjem obsegu in izvoza že prišlo. Naj še omenim, da je ta inovacija plod domače argentinske znanosti.

Borut Bohanec, Ljubljana