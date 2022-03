Če pade prvi

Slovenski premier Janez Janša zadnje čase redno potuje od ene do druge slovenske televizije, ki mu jih je v zadnjem času uspelo zasesti ali prevzeti, in na široko razlaga svoja videnja ukrajinske vojne. Tako je včeraj zajadral do madžarskega Planet TV in tam izrekel stavek, ki ga je njegova vladna služba za informiranje takoj razširila po vseh družbenih omrežjih. In sicer: »V Ukrajini je vodstvo naredilo seznam z vrstnim redom, kdo vodi državo, če pade prvi, drugi, tretji, in na tem seznamu so tudi opozicijski voditelji.«