Madžarsko javnost je dolgo pital s slavospevi o Rusiji Vladimirja Vladimiroviča, zato je bilo težko obrniti kurz. V evropskih institucijah je bil prisiljen glasovati kot preostale članice Unije, doma in dva tedna pred volitvami, ankete mu kažejo precej dobro, državljane prepričuje, da vojna na madžarski severovzhodni meji ni njihova vojna.

Četverica je uglašena, vsi so predstavniki desnih in nacionalkonservativnih strank. Samo udeležba češkega premierja Fiale, ki prihaja iz Demokratične državljanske stranke, je rahla protiutež Morawieckemu, Kaczyńskemu in Janši. Ironija je, da se vzhodnoevropske članice EU in Nata, ki so v zadnjih letih doživele politični preobrat in zasuk v iliberalno smer, odmaknile so se od evropskih vrednot, zdaj ponujajo kot frontna linija Evrope.

Zelo izrecno se je na evropskost ob obisku skliceval slovenski premier. Ne gre samo za to, da je besednjak, da »ni nobene od držav na celotni evropski celini, ki bi bila bolj evropska, kot je Ukrajina«, neumesten, najbolj problematično je, da se oglaša on. Za evropsko demokracijo in evropske vrednote bi naredil največ, če bi jih spoštoval sam. Licemerstvo in svetohlinstvo ob tej vojni, ki ju izrablja za potrebe volitev, je izbrusil do popolnosti. Evroskeptik v Ukrajini hlini evropsko enotnost in docira o ogroženosti evropskih vrednot.