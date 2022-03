Kolegica, novinarka Tatjana Pihlar, mi je preposlala vaš odgovor na vprašanja, ki vam jih je zastavila 8. marca letos s prošnjo, da ji na njih odgovorite do naslednjega dne do 15. ure. Ugotavljam, da ste ji na osem zelo konkretnih vprašanj, ki so se nanašala na ugotovite inšpekcijskih pregledov Uprave za varno hrano (itn.) do vključno 8. marca letos odgovorili šele deset dni kasneje, namreč 18. marca. Obveščam vas, da smo obširen – in sodeč po komentarjih na družbenih omrežjih tudi odmeven – članek o delovanju Uprave za varno hrano (itn.), za potrebe katerega je novinarka pri vas zbirala informacije, medtem že objavili. V naši prilogi Objektiv je bil objavljen 12. marca letos, preberete si ga lahko na tem naslovu: https://www.dnevnik.si/1042984997/objektiv-nova/varuhinja-hrane-bolj-varuje-kapital-kot-zdravje-ljudi-in-zivali.

Spoštovani gospod ministrstvo, presenečen sem, da je vaša služba, ki je sicer specializirana za oskrbo in analizo medijskih objav, to objavo spregledala. Zaradi tega so vaši z desetdnevno zamudo posredovani odgovori zastareli; obžalujem jalovost delovnih naporov vaših uslužbencev kot tudi javna sredstva, ki ste jih za to porabili.

Še posebej pa, gospod ministrstvo, jalovost vašega komuniciranja z javnostmi obžalujem, ker moram po analizi prejetih odgovorov ugotoviti, da ste desetdnevno zamudo potrebovali za odkritosrčno in zato tudi za javnost zanimivo pojasnilo, zakaj nam na zastavljena vprašanja ne morete odgovoriti: »Zahtevanih podatkov vam ne moremo zagotoviti, saj inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ne razpolaga z informacijskim sistemom, ki bi to omogočal, podatkov pa ne zbiramo na način, da bi lahko podali odgovore po vaših kriterijih v razumnem času. Vaša zahteva pomeni ročni pregled zadev, kar bi glede na resurse in aktualno problematiko – povezano tudi s trenutnimi kriznimi razmerami - zahtevalo ogromno časa.« Deset dni ste potrebovali za sporočilo, da o vprašanih stvareh ne veste nič?

Spoštovani gospod ministrstvo za kmetijstvo! Na znanje jemljemo, da je vaša Uprava za varno hrano (itd.) predpotopna, saj njena inšpekcija razpolaga z zastarelim informacijskim sistemom, ki omogoča le »ročno« obdelavo podatkov. To bo vsekakor predmet naših nadaljnjih novinarskih preiskav, zato vas prosim za vso potrebno podporo pri posredovanju potrebnih nam podatkov. Razumemo tudi, da Ministrstvo za kmetijstvo (itn.) v teh kriznih časih, ko Rusi bombardirajo Ukrajino in smo Slovenci na tem, da ostanemo brez kruha in vode, samo ne more prešteti in analizirati vseh svojih inšpekcijskih odločb. Predlagamo zato, da se povežete z ministrom za digitalno preobrazbo, g. Andrijaničem, ter skupaj z njegovimi uslužbenci – in morda še s kakšnim študentskim servisom – skupaj preštejete ugotovitve inšpekcijske službe Uprave za varno hrano (itd.). Predlagamo vam uporabo aplikacije Ex... (ali njej podobne in boljše), ki uporabniku celo po ročnem vnosu podatkov zagotavlja njihovo nadaljnjo avtomatizirano obdelavo. Potrebno strokovno podporo vam po potrebi lahko ponudimo na non-stop dosegljivi telefonski številki ali na elektronskem naslovu naše službe za informatiko.

Ali bi nam lahko vsaj to pot in ob združenih naporih ministrstev odgovorili na spodaj zastavljena vprašanja »v razumnem času« tedna dni, torej do 28. marca 2022?

1) Pri katerih proizvajalcih in prodajalcih oljčnega olja je inšpekcija ugotovila neskladja; katera neskladja in kakšne ukrepe je izrekla vsakomur od njih?

2) Pri katerih ponudnikih sadja in zelenjave je inšpekcija ugotovila neskladja; katera neskladja in kakšne ukrepe je izrekla vsakomur od njih?

3) Koliko gostinskih obratov je pregledala inšpekcija v omenjenem obdobju, koliko neskladij je ugotovila in katera, kakšne sankcije je izrekla, koliko gostiln in katere je morebiti začasno zaprla?

4) Koliko pekarn je pregledala inšpekcija v omenjenem obdobju, koliko neskladij je ugotovila in katera, kakšne sankcije je izrekla, koliko pekarn in katere je morebiti začasno zaprla?

5) Koliko mesnic je pregledala inšpekcija v omenjenem obdobju, koliko neskladij je ugotovila in katera, kakšne sankcije je izrekla in proti komu?

6) Pri enem od nosilcev dejavnosti je inšpekcija lani odkrila uporabo nedovoljenega žveplovega dioksida v mesnih pripravkih. Kdo je to bil in kakšna kazen ga je doletela?

7) Koliko živil je bilo v omenjenem obdobju umaknjenih in odpoklicanih zaradi morebitne vsebnosti etilenoksida? Kaj se je zgodilo z njimi?

8) Katerih deset dobaviteljev je podjetjema Spar in Tuš januarja dobavilo mlado govedino z oznako IK, ki sta jo trgovca nato prodajala po občutno znižanih cenah; katere reje niso bile certificirane z veljavno verzijo specifikacije Izbrana kakovost Slovenija; v kateri klavnici so inšpektorji ugotovili pomanjkljivosti pri preglednosti podatkov sledljivosti; v kateri klavnici nosilec dejavnosti ni izvajal ustreznih lastnih kontrol v procesu razseka in pakiranja; v katerih poslovalnicah katere trgovske verige je bilo ugotovljeno, da je bilo prodanih več porabniških kosov mesa pod oznako stegno mladega goveda brez kosti IK, kot je bilo nabavljeno? Podjetje Spar namreč trdi, da inšpektorji pri njih nepravilnosti niso ugotovili.

Lep pozdrav,

Miran Lesjak

odgovorni urednik Dnevnika