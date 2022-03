Velemojstrica proti prvemu slovenskemu šahovskemu robotu

V Razvojnem centru Novo mesto so združili znanost, umetnost in šport oziroma šah ter pripravili izjemen šahovski spektakel, ki je privabil lepo množico ljubiteljev te kraljevske igre iz vseh koncev Slovenije. Vrhunec dogodka je bila šahovska partija med velemojstrico Lauro Unuk in robotom.