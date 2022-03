Pisalo se je leto 1967. Zahodna Nemčija je z Romunijo vzpostavila diplomatske odnose. Ronald Ryan je postal zadnji Avstralec, ki so ga obesili, ker je umoril človeka. V Sierra Leoneju je prišlo do vojaškega udara. Elvis Presley in Priscilla Beaulieu sta se poročila v Las Vegasu. Bee Gees so izdali prvi mednarodni album. Islamabad je postal prestolnica Pakistana, zamenjal je Karači. Tudi v avtomobilskih vodah je bilo pestro. Sploh pri nemški znamki NSU. S ponosom in velikimi pričakovanji so namreč predstavili štirikolesnik, Ro 80. Štirivratno poslovno limuzino, s katero so takoj zadeli v polno: postala je namreč evropski avto leta 1968.

Claus Luthe je bil odgovoren za inovativen in aerodinamičen dizajn, 1-litrski Wanklov motor z močjo 113 konjev (84 kW) pa je veljal za tehnološko naprednega, pri čemer je prenos na prednji kolesi potekal prek polavtomatskega menjalnika. Je bil pa z gorivom potraten, saj je povprečna poraba znašala med 13 in 16 litri na 100 prevoženih kilometrov (na srečo je posoda za gorivo pogoltnila 83 litrov), kar je bila težava predvsem v času naftne krize leta 1973, ko je proizvodnja upadla na vsega 2000 vozil. V desetih letih (zadnji je tekoči trak zapustil aprila 1977) so jih proizvedli 37.398, najbolj pa je zanimivo, da v tem času ni dočakal večje oblikovne ali tehnološke prenove.

Bil je očem všečen in prostoren

Luthe, ki je kasneje prestopil k BMW, je sodil med drznejše oblikovalce svojega časa, oblika Ro 80 pa je navduševala do te mere, da je bil na ogled na številnih galerijskih razstavah. Koeficient upora je bil 0,355, kar je bilo takrat izjemno. Zato ne čudi, da je bila maksimalna hitrost 180 kilometrov na uro, pospešek do stotice 13,4 sekunde, celo 15 let kasneje, ko je na cesto zapeljal napredni audi 100, pa so mnogi dejali, da sta si oblikovno zelo podobna. Dolžinska mera 4,78 metra je obljubljala prostornost, prtljažnik pa je pogoltnil razkošnih 580 litrov. Kljub vsem naporom se je Ro 80 kmalu oprijel sloves nezanesljivega vozila. Motor je imel kopico konstruktorskih napak, marsikaterega je bilo potrebno zamenjati, še preden so z njim prevozili 50.000 kilometrov. Znana je zgodba, ko je moral lastnik zamenjati celo devet motorjev. Legenda pravi, da si lastniki Ro 80 med morebitnim srečanjem na cesti niso mahali, namesto tega so raje dvigovali roke z različnim številom iztegnjenih prstov. Vsak viden prst je drugemu lastniku razkril, koliko motorjev je pošiljatelj sporočila že zamenjal. A napake s slabim tesnjenjem motorja so do leta 1970 uspešno odpravili, je pa res, da je to podjetje zavoljo uveljavljanja garancij stalo ogromno. Ro 80 je bil drag avto, zanj je bilo potrebno odšteti najmanj 17.300 nemških mark (ob koncu proizvodnje celo 22.695). Čeprav se je hvalil z zaščitnimi prečkami v bočnih vratih, dvokrožnim servo zavornim sistemom, servo volanom in napredno zasnovo podvozja, pa nikoli ni bil ljudski avtomobil. Njegova cena je bila namreč na ravni tedanje največje limuzine znamke BMW, tip 2500.

Pod garancijo zamenjali stotine motorjev

"Zakaj ljubim moj Ro 80? Danes je star toliko kot jaz, bil pa je avto, ki sem si ga želel že kot mladenič. Je velik, napreden in všečno oblikovan. Pred desetimi leti sem zbral pogum in ga kupil, odločitve pa ne obžalujem. Uživam, ko ga vozim, tudi pri visokih hitrostih je tih. Mislih, da si vseh obtožb glede nezanesljivosti ne zasluži. Moj ima že 110.000 prevoženih kilometrov, pa nimam nikakršnih težav," pravi ponosni lastnik Ro 80 Glen Waddington. Pri NSU so pod garancijo sicer zamenjali na stotine motorjev, kar seveda ni bilo poceni. Na papirju bi moral biti eden prodajno najbolj uspešnih avtomobilov, a so bile ambicije menedžerjev previsoke, rotacijski motor, ki je bil tedaj v serijskih vozilih prej izjema kot pravilo, pa se je izkazal za strel v prazno. Ko je začelo prihajati do množičnih garancijskih zahtevkov, so bili odgovorni v podjetju vse bolj zaskrbljeni, kmalu pa jim je postalo jasno, da nikoli ne bodo dobili povrnjenega vložka v razvoj avtomobila, ki je bil ogromnih 500 milijonov tedanjih mark. To, da je bil lep, udoben in na cesti suveren, je bilo premalo, da bi navdušil množice. Veliko so si sprva obetali tudi od prodaje onkraj Luže, ki pa so jo kmalu prepovedali, saj ni izpolnjeval strogih okoljskih zahtev. Zato so mu leta 1972 vgradili sistem za čiščenje izpušnih plinov. A tedaj so vsi že vedeli za težave z motorjem, saj so le redki do generalnega popravila prevozili 100.000 kilometrov. Za primerjavo: z motorjem opla rekorda so jih zlahka prevozili šestkrat več. Tudi največjim optimistom je tako postalo jasno, da nikoli ne bodo prodali najmanj 50.000 Ro 80, kolikor so bila prvotna pričakovanja. To, da je bil eden najlepših štirikolesnikov na tedanjih cestah, mu pri prodaji ni kaj dosti pomagalo. Konec njegove proizvodnje je bil zato samo še vprašanje časa, hkrati pa tudi slovo znamke NSU od proizvodnje novih avtomobilov.